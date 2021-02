Osterfeuer: Wegen Corona gibt es jetzt die ersten Absagen im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Keine Osterfeuer im Landkreis Gifhorn: Corona hatte bereits im vergangenen Jahr die Brauchtums-Veranstaltungen kassiert. Und auch in diesem Jahr werden die Flammen nicht lodern. Die Stadt Gifhorn hat für ihren Bereich bereits ein Verbot ausgesprochen.

Bis zum 31. August gilt demnach laut entsprechender Allgemeinverfügung das Verbot von Brauchtums- und Lagerfeuern. „Der Stadt geht es zum einen darum, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren für den Ernstfall sicherzustellen, ihre Kräfte nicht mit vermeidbaren Einsätzen zu binden und sie keiner unnötigen Infektionsgefahr auszusetzen, wie dies in Zusammenhang mit Brauchtums- und Lagerfeuern der Fall wäre. In der Vergangenheit ist es ja bereits mehrfach zu Bränden gekommen. Zum anderen geht es eben auch um den Schutz der Bevölkerung. Osterfeuer sind gesellige Anlässe, bei denen in der Regel viele Menschen zusammenkommen und ausgelassen beisammen sind“, begründet Stadt-Sprecherin Annette Siemer das Verbot.

Feuerwehren wollen diese Woche zum Thema beraten

Das wurde frühzeitig ausgesprochen, weil die Infektionszahlen derzeit so hoch sind und nicht davon auszugehen ist, dass bis Ostern ein ausreichender Impfschutz in der Bevölkerung erreicht werden kann. Außerdem möchte die Stadt mit der frühzeitigen Absage der Osterfeuer der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich rechtzeitig um die Beseitigung ihres Grünschnittes zu kümmern, der ansonsten ja zum Osterfeuer gebracht worden wäre. Die Stadtverwaltung verweist darauf, dass stattdessen die Abfuhrtermine der Firma Remondis für Grünrückschnitt genutzt werden können.

Remondis fährt derweil im Landkreis bereits überall die ausgedienten Weihnachtsbäume ab – die in den Vorjahren immer von den Jugendfeuerwehren eingesammelt wurden. Wegen Corona fielen – und fallen – diese Sammlungen aus. Brennmaterial gibt es dennoch in den Ortschaften ausreichend. Denn voriges Jahr wurden die Bäume von den Jugendwehren eingesammelt – aber dann nicht verbrannt, weil 2020 die Osterfeuer ausfielen. Ob das auch in diesem Jahr der flächendeckend der Fall sein wird, ist noch unklar. Die Feuerwehren, die einen Großteil der Osterfeuer im Landkreis ausrichten, haben in einigen Tagen eine Konferenz, bei der es auch um dieses Thema gehen wird, erklärt Kreisbrandmeister Thomas Krok auf AZ-Anfrage. Die Wehr in Neudorf-Platendorf hat das von ihr ausgerichtete Feuer bereits abgesagt. Auch die Siedlergemeinschaft Gifhorn am BGS hat das Feuer bereits gestrichen.

Offen ist noch, ob es zu einem kreisweiten Verbot kommt

Grundsätzlich zuständig für die Osterfeuer wären die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden. Ob der Landkreis Gifhorn denen aber die Entscheidung abnimmt und Osterfeuer für das gesamte Kreisgebiet auf Basis einer Allgemeinverfügung verbieten wird, bleibt vorerst offen. „Der Landkreis agiert im Infektionsschutzrecht immer auf Grundlage der jeweils geltenden Coronaverordnung des Landes Niedersachsen. Diese ist derzeit bis zum 14. Februar befristet. Darüber hinaus kann die Entwicklung des Infektionsgeschehens zu Ostern aufgrund seiner Schwankungen und auch noch völlig unbekannter Faktoren wie den Mutationen seitens des Gesundheitsamtes in keinster Weise prognostiziert werden“, antwortete Erster Kreisrat Dr. Thomas Walther auf eine entsprechende AZ-Anfrage.

Von Thorsten Behrens