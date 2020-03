Osterbasteln mit Kindern: Ein Klassiker für alle Fälle

Gifhorn

Fünf Wochen sind die Kinder in unserer Region zu Hause. Fünf Wochen, in denen viel Zeit für allerlei schöne Dinge bleibt. Und wie kann man diese Zeit momentan besser nutze, als für Oster-Vorbereitungen? Antje Hermann von der Gemeindeleitung der evangelisch-freikirchlichen Friedenskirche in Gifhorn ist gelernte Sozialpädagogin. Sie stellt hier ihre drei Bastel-Favoriten mit Kindern vor – basierend auf einem echten Klassiker.

Eier ausblasen:

Das benötigst du dafür: Eier, eine Pin-Nadel, ein Schälchen zum Auffangen von Eigelb und Eiklar (ergibt später ein leckeres Rührei!) und eine größere Schüssel zum Abwaschen.

So geht’s: Zuerst musst du in das abgewaschene Ei oben und unten jeweils ein Loch mit einer Pin-Nadel stechen. Diese Löcher solltest du vorsichtig etwas vergrößern, so dass du gut hineinpusten kannst. Ein Loch davon kann ruhig 8 Millimeter groß sein. Dann kräftig durch das kleinere Loch blasen, die rohe Ei-Masse flutscht dann durch das größere Loch heraus.

Jetzt muss das Ei ausgespült werden, damit innen keine Reste vergammeln und irgendwann zu riechen beginnen. Dazu füllst du eine Schüssel mit Wasser. In diese Schüssel drückst du vorsichtig das Ei. Das Wasser fließt durch das eine Loch hinein, die Luft entweicht durch das andere Loch. Das blubbert etwas. Dann hältst du beide Löcher zu und schüttelst vorsichtig das Ei. Danach lässt du das Wasser wieder aus dem Ei tropfen oder du pustest es heraus. Am besten stellst du das Ei dann in einen Eierbecher, so dass es noch etwas trocknet.

Anhänger aus ausgeblasenen Eiern basteln:

Das benötigst du dafür: Deine ausgeblasenen Eier, Farbe oder Stifte, Streichhölzer und Nähgarn.

So geht’s: Sind die Eier getrocknet, kannst du die Schalen bunt bemalen. Ob mit Stiften oder mit Farbe aus dem Tuschkasten – das ist ganz egal.

Ostereier in bunt: Wem das nicht reicht, der kann auch noch Anhänger aus ihnen basteln. Quelle: dpa

Wenn sie getrocknet sind, kannst du daraus Anhänger basteln. Dazu musst du ein Streichholz in kleine Teile von etwa einem Zentimeter zerbrechen. Dann knotest du an einem Streichholzstück in der Mitte das Nähgarn fest. Nun schiebst du das vorbereitete Streichholzstück vorsichtig durch das größere Loch im ausgeblasenen Ei. Ist das Stück im Ei, muss du an dem Faden ziehen. So verkeilt sich das Streichholzstückchen im Ei. Nun noch den Faden auf die gewünschte Länge schneiden – fertig!

Lustige Eiermännchen basteln:

Das benötigst du dafür: Ausgeblasene Eier, schmale Papierstreifen, Kleber (Fotoklebesticks, doppelseitiges Klebeband) und Stifte.

So geht’s: Mit den Papierstreifen faltest du Hexentreppen. Dazu klebst du die Enden von zwei Papierstreifen aufeinander, dass es aussieht wie ein großes „L“. Nun knickst du abwechselt einen Streifen über den anderen. Zum Schluss verklebst du die Enden wieder miteinander. Diese Hexentreppen kannst du als Arme oder Beine an ein ausgeblasenes Ei kleben.

Mit Armen und Beinen aus Hexentreppen können tolle Ostermännchen entstehen. Quelle: Pinterest

Auf das Ei malst du noch ein lustiges Gesicht, vielleicht verwendest du auch noch etwas Wolle oder Papierstreifen als Haare. Schon hast du lustige Eiermännchen, die du an den Osterstrauch oder an der Gardinenstange ins Fenster hängen kannst.

Von Janine Kluge