Neubokel

Der Ortsrat Neubokel hat in seiner jüngsten Sitzung die von der Stadtverwaltung vorgelegten Friedhofssatzungen abgelehnt. Das teilte Ortsbürgermeister Stefan Hölter mit. „Wir sind maßlos enttäuscht und sauer darüber, wie die Stadtverwaltung mit den Wünschen der Neubokeler umgeht."

Was war passiert? Vor genau zwei Jahren hatte der Ortsrat beschlossen, dass auf dem Friedhof in Neubokel Bestattungen unter Waldbäumen ermöglicht werden. Dazu wurde laut Hölter auf dem Friedhof gemeinsam mit der Verwaltung auch schon ein Areal hinter der Friedhofskapelle ausgewählt. Auf mehrfache Nachfragen in den letzten Monaten vertröstete Fachbereichsleiter Karsten Moritz den Ortsbürgermeister auf die neue Satzung. Doch nun sei eine Satzung vorgelegt worden, die den Ortsratbeschluss einfach völlig ignoriere, so Hälter.

Anzeige

Es geht um die Versetzung des Zauns

Stellvertretende Fachbereichsleiterin Petra Willuhn erklärte in der Sitzung, dass diese Bestattungsart wieder neue Kosten verursacht, zum Beispiel durch die Versetzung des Friedhofszaunes. Hölter: „Der Ortsrat war da einhellig anderer Meinung und geht davon aus, dass diese neue Bestattungsart im Trend liegt und eher die Kosten senkt. Um dem Argument den Wind aus den Segeln zu nehmen, wurde beschlossen, dass der Zaun nicht versetzt wird und der Beschluss des Ortsrates aus dem Jahr 2018 in die neue Satzung übernommen wird, damit zukünftig auf dem Neubokeler Friedhof Bestattungen unter Waldbäumen möglich werden.“

Die Gebührensatzung habe der Ortsrat ebenfalls abgelehnt, da die Gebühren aufgrund einer Rüge des Landesrechnungshofes drastisch angehoben werden sollen. Da die Gebühren in den letzten acht Jahren nicht verändert wurden, beschloss der Ortsrat einstimmig, dass die Verwaltung einen Stufenplan für eine Anpassung der Gebühren verteilt auf die nächsten fünf bis zehn Jahre vorlegen soll.

Was alles wegen Corona flach fällt

Stefan Hölter erklärte in der Sitzung mit Bedauern, dass aufgrund der anhaltenden Corona-Krise das Zwei-Dörfer-Treffen mit Wilsche und die Seniorenweihnachtsfeier ausfallen müssen. Auch der neue Bücherschrank – gerade eröffnet – muss in die Corona-Zwangspause.

Bei der neuen Richtlinie für die Gifhorner Straßennamen war sich der Ortsrat nicht einig. ULG (1) und CDU(2) möchten in Neubokel keine Straßen nach Personen benennen. Diese Option soll für Neubokel in der Richtlinie gestrichen werden. Die SPD (2) sprach sich für den Vorschlag der Verwaltung aus. Hölter: „Wir werden soweit wie möglich unsere neuen Straßen nach den alten Flurnamen benennen.“

Von unserer Redaktion