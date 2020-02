Ortsrat ist mit Standort der geplanten Kita nicht glücklich

Kästorf

Die Wahl eines neuen stellvertretenden Bürgermeisters, der Beschluss für neue Schulbezirke und die Schaffung von neuen Kita-Plätzen in Kästorf waren die Hauptthemen der Kästorfer Ortsratssitzung am Montagabend. Zudem wurde Manuel Marrone ( CDU) als neues Ratsmitglied aufgenommen.

Die Wahl zum neuen stellvertretenden Ortsbürgermeister war nach nur wenigen Minuten einstimmig beschlossen, da Willy Knerr ( CDU) als einziger Kandidat vorgeschlagen wurde. Dankend nahm er die Wahl an.

Ziel ist ortsnahe Beschulung

Nach der Abschaffung der Schulbezirke in der Stadt vor sieben Jahren war die Fluktuation zwischen den Schulen im Gifhorner Stadtgebiet deutlich gestiegen. Die Dorfschulen sind davon weniger betroffen. Die Luft würde hier allerdings immer dünner, so der Vertreter der Verwaltung. Das läge vor allem an den stetig steigenden Schülerzahlen in den Ortsgebieten. Um eine höhere Ortsgebundenheit und eine bessere Verteilung zu gewährleisten, hat der Ortsrat beschlossen, Schüler aus den Dörfern an den jeweiligen Dorfschulen zu priorisieren. Kinder aus anderen Ortschaften sollen demnach erst nach Annahme aller ortsansässigen Schüler aufgenommen werden. Der neue stellvertretende Ortsbürgermeister Willy Knerr befürwortete diesen Beschluss und sprach sich für die ortsnahe Beschulung aus.

Neue Kitaplätze sind dringend erforderlich

Hauptthema des Abends war die Schaffung von neuen Kitaplätzen im Jahr 2020/21. Geplant ist eine Kita mit zwei Gruppen und insgesamt 50 Plätzen auf dem Gelände der Diakonie Kästorf. Die Gespräche zwischen der Diakonie und der Stadt Gifhorn laufen. Man ist sich aber einig, dass dringend etwas getan werden müsse, denn, wie Ortsbürgermeister Jürgen Völke sagte: „Im Schulbereich kann man noch agieren, im Kita-Bereich nur noch reagieren.“ Die Finanzierung des Bauvorhabens ist ebenfalls noch nicht endgültig geklärt, soll aber bis zur nächsten Sitzung am 23. März feststehen.

Einige Kritikpunkte

Im Ortsrat selber kam es zu einigen Kritikpunkten an Standort und Umsetzung des Vorhabens. Völke verwies auf die Entfernung des Diakoniegeländes zum Ort und die eventuellen Möglichkeiten, auch innerhalb des Dorfes eine Kita zu errichten, die für alle problemlos zu erreichen wäre. Knerr ergänzte, er sei froh, dass der Ortsrat bei dieser Angelegenheit nur beratend tätig sei. Zudem betonte er die Dringlichkeit und stellte an die Verwaltung die Frage, ob neben den 50 Kitaplätzen auch weitere Krippenplätze geplant seien. Darauf gebe es jedoch noch keinerlei Antworten. Die Beschlussempfehlung beruhte ganz auf dem Motto „Kurze Beine, kurze Wege“, womit dem Bau einer Kita stattgegeben wurde. Jedoch müsse noch einmal gründlich über den Standort der Kita nachgedacht werden.

Am Ende wies das Planungsteam auf das am 28. März stattfindende Vier-Dörfer-Treffen zwischen den Ortschaften Gamsen, Neubokel, Wilsche und Kästorf hin, es hoffe auf viele Gäste.

Von Tim Köther