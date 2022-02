Orkantief Zeynep im Kreis Gifhorn: Eine Bilanz der Nacht aus Sicht der Freiwilligen Feuerwehren

Landkreis Gifhorn

Die ganze Nacht durch hielt das Orkantief Zeynep die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Gifhorn in Atem. Der Leiter der Kreisfeuerwehr-Pressestelle Tobias Nadjib berichtet von mehr als 220 Einsätzen, die in den zehn Gebietseinheiten abzuarbeiten waren – und auch am Samstag ging für die Einsatzkräfte die Arbeit weiter.

„Das Schadensausmaß im Baumbestand zeigt sich schon jetzt deutlich größer als bei allen Sturmwetterlagen der letzten zehn Jahre“, sagt Nadjib. Die einzige gute Nachricht dabei: Es blieb bei Sachschäden, Menschen wurden nicht verletzt.

Örtliche Einsatzleitungen in mehreren Samtgemeinden

Der Sturm hat zahlreiche Bäume entwurzelt und auf Straßen gekippt. Nadjib: „Angesichts der vielen gleichzeitig notwendigen Einsätze haben einzelne Gebietseinheiten im Verlauf der Nacht sogenannte ,Örtliche Einsatzleitungen’ gebildet.“ So zum Beispiel in Brome, im Boldecker Land und in der Samtgemeinde Isenbüttel, um die zentrale Leitstelle in Gifhorn zu entlasten. Die Gerätehäuser waren durchgehend besetzt, es standen immer Aktive parat, um im Notfall sofort ausrücken zu können. Noch einmal Nadjib: „Im Durchschnitt gehören zehn Ortsfeuerwehren zu einer Gebietseinheit; diese wurden zur Abarbeitung der Schadensstellen dezentral koordiniert.“

Besonders auffallend sei nicht nur die hohe Zahl der umgestürzten Bäume, sondern auch, dass stellenweise selbst starke Bäume im Bestand dem Sturm nicht standhalten konnten, stellte Nadjib anhand der Meldungen aus den Feuerwehren fest. So seien in einigen Straßen gleich mehrere Bäume gleichzeitig umgestürzt.

Jeder umgestürzte Baum bedeutet eine besondere Gefahr

Für die Freiwilligen Feuerwehren keine einfache Aufgabe, wie der Leiter der Pressestelle berichtet. Jeder umgestürzte Baum bedeute eine besondere Gefahr. „Das Holz steht unter enormen Spannungskräften und kann sich beim Zersägen ruckartig und unvorhergesehen bewegen. Daher sind die Einsatzkräfte im Umgang mit der Kettensäge und mit umgefallenen Bäumen besonders geschult“, erklärt Nadjib und ergänzt: „Das Zerlegen und Entfernen eines vom Sturm umgewehten Baumes macht deutlich mehr Arbeit als das planvolle Fällen eines Baumes.“

Nach einer sehr anstrengenden Nacht sind die Feuerwehren im Landkreis auch am Samstagvormittag immer noch stark eingebunden. „Es kommen noch laufend neue Einsatzstellen dazu“, meldet Nadjib. Er stellt den Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Zeugnis aus: Sie hätten sehr gut und mit besonderer Umsicht auf die Unwetterwarnungen reagiert. Und er bittet darum, dass sie weiter vorsichtig bleiben und Rücksicht auf die Einsatzkräfte nehmen, denn es komme auch weiterhin stellenweise zu Straßensperrungen. „Die Frauen und Männer in den Feuerwehren haben noch alle Hände voll zu tun.“

Von der AZ-Redaktion