Wenn Autofahrer ab Mai in Gifhorns Innenstadt parken wollen, dann müssen sie doppelt so viel bezahlen wie bisher. Wie gehen Sie mit dieser Preiserhöhung um? Was ist ihre Meinung? Wer an unserer AZ-Umfrage teilnimmt, kann einen 100-Euro-Gutschein der Konzertkasse gewinnen.