Orkantief „Sabine“: Viele Einsätze für Polizei

Gifhorn

Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern ist Orkantief „Sabine“ am späten Sonntagabend und in der Nacht zum Montag über das Kreisgebiet hinweggefegt. Die Sturmnacht sorgte dafür, dass auch bei Gifhorns Polizei die Telefone nicht still standen. Viele Hilfseinsätze wurden gefahren.

„Bordmittel“

„Bis Mitternacht hatten unsere Einsatzkräfte wirklich jede Menge zu tun“, berichtet Gifhorns Polizeisprecher Thomas Reuter. Die heftigen Böen hätten im gesamten Kreisgebiet gewütet und der Polizei jede Menge Arbeit beschert. Immer wieder seien Streifenwagen-Besatzungen ausgerückt, weil Äste und Bäume auf den Straßen gelegen hätten, so Reuter. „In vielen Fällen wurde mit Bordmitteln wieder für freie Fahrt gesorgt – ohne dass die Feuerwehren ausrücken mussten “, berichtet der Polizeisprecher.

Starker Wind

So seien Absperrungen und Verkehrsschilder an Baustellen von der Fahrbahn geräumt und wieder aufgestellt worden. Die Beamtinnen und Beamten hätten insbesondere im Gifhorner Stadtgebiet gut zu tun gehabt: Dort hätte der starke Wind immer wieder Sperrmüll, der auf den Bürgersteigen zur Abholung bereit gelegt worden sei, auf die Straßen gefegtl

Lage beruhigt

„Erst gegen drei Uhr hat sich die Lage dann beruhigt“, so Reuter. Größere Sachschäden und Personenschäden habe es glücklicherweise durch „Sabine“ glücklicherweise nicht gegeben. „Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, zieht Reuter Bilanz.

Defekte Ampel

Ein Einsatz am frühen Montagmorgen auf der Braunschweiger Straße sei nicht mit dem Sturm in Verbindung zu bringen. Eine Streifenwagen-Besatzung habe den Verkehr regeln müssen, nachdem es vermutlich durch einen technischen Defekt wieder einmal zum Ausfall der Schrankenanlage am Bahnübergang gekommen sei.

Von Uwe Stadtlich