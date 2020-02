Orkantief „Sabine“: 27 Einsätze für die Feuerwehren

Gifhorn

Die Meteorologen hatten schon seit Tagen vor „Sabine“ gewarnt: Auch darum waren die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis auf das Orkantief – es wütete ab Sonntagabend in und um Gifhorn – bestens vorbereitet. Bis in die späte Nacht wurden 27 Einsätze zügig abgearbeitet.

Schwerpunkt Gifhorn

Mit sieben Einsätzen lag der Schwerpunkt der Hilfeleistungen in der Stadt Gifhorn, gefolgt von der Samtgemeinde Hankensbüttel (vier Einsätze) und der Samtgemeinde Brome (ebenfalls vier Einsätze). „Bei den Einsätzen handelte es sich fast ausschließlich um umgestürzte Bäume, die schnell zur Seite geräumt werden mussten“, sagt Tobias Nadjib, Leiter der Pressestelle der Kreisfeuerwehr.

Stromausfälle

Feuerwehr im Einsatz: In Gifhorn stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus, es blieb bei Sachschaden. Quelle: Kreisfeuerwehr-Pressestelle

Allerdings habe „Sabine“ auch für ganz besondere Einsatzsituationen gesorgt: In Rühen sei Hilfe der Feuerwehr gefordert gewesen, weil dort der Einsturz einer Scheune gedroht habe, so Nadjib. Zudem sei in Gifhorn ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt, in Flettmar sei ein Baum auf eine Stromleitung gefallen und habe im Anschluss zu einem Stromausfall geführt. Einen Stromausfall habe es in der Sturmnacht auch in Winkel gegeben. „In Steinhorst stand durch den Starkregen eine Straße unter Wasser“, berichtet Nadjib weiter.

Straßensperrungen

Starker Wind und heftige Regenschauer sorgten dann bis Montagmittag noch einmal für „witterungsbedingte Feuerwehreinsätze“: Erneut stürzten Bäume um, kurzzeitig mussten die Bundesstraße 4 und 244 darum gesperrt werden. „Ich bin froh, dass die Schadensereignisse insgesamt glimpflich verlaufen sind. Alle Einsatzkräfte haben einen tollen Job gemacht“, lobt Kreisbrandmeister Thomas Krok das gezeigte Engagement.

Führungsteam

Die bereits im Vorfeld getroffenen und eingeleiteten Maßnahmen seien „für die Wetterlage angemessen“ gewesen, zieht Krok eine positive Bilanz. So habe sich die Kreisfeuerwehrführung am Sonntag um 16.30 Uhr zu einer Lagebesprechung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Gifhorns Heidland getroffen. Mit dabei: Brandabschnittsleiter Nord Jens Dieckmann und Brandabschnittsleiter Süd Matthias Klose sowie deren Stellvertreter Kai Plankemann und Wolfgang Dreinerth. Krok hatte außerdem Alexander Hagenbach vom Landkreis, Einsatzleitstellen-Leiter Frank Parmann und Petra Feldmann, Zugführerin des IuK-Zuges (Information und Kommunikation), eingebunden.

Schnelle Reaktion

Um auf ein mögliches hohes Einsatzaufkommen schnell reagieren zu können, sei auch die Einsatzleitstelle am Sonntag ab 16 Uhr um zwei weitere Disponenten aufgestockt worden, so Nadjib. Ausgerichtet an Bedarfsschwerpunkten hätten die Gebietseinheiten im Verlauf des Abends selbsttätig örtliche Einsatzleitungen eingerichtet. „So wurden mit den Freiwilligen Feuerwehren vor Ort die Hilfeleistungen koordiniert abgearbeitet“, zeigt sich Nadjib ebenfalls zufrieden.

Wettergeschehen

Die Entwicklung des Wettergeschehens habe es dann am späten Sonntagabend zugelassen, die vorbereiteten Maßnahmen nach und nach zurückzufahren. „Ab 23.30 Uhr arbeitete auch die Einsatzleitstelle im Gifhorner Heidland wieder mit der normalen Besetzung“, so der Pressesprecher der Kreisfeuerwehr.

Von Uwe Stadtlich