Orkanböen und Sturm im Kreis Gifhorn: Schulunterricht fällt aus

Landkreis Gifhorn

Vorsicht, Sturmböen: Die Meteorologen sind sich einig, dass heran nahende Tiefdruckgebiete in dieser Woche für heftiges Wetter sorgen werden. Bereits für den Mittwochabend werden Stürme mit teils heftigem Regen und Orkanböen vorhergesagt. Möglich ist eine zweite Sturmfront am Freitag.

Information zum Schul-Unterricht

Der Landkreis Gifhorn informierte am frühen Mittwochabend auf seiner Facebook-Seite, dass im gesamten Kreis einschließlich der Stadt Gifhorn an allen allgemeinbildenden Schulen und ebenso an den Berufsschulen der Unterricht am Donnerstag, 17. Februar, aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse ausfällt. Zu den Förderschulen innerhalb und außerhalb des Landkreises Gifhorns findet keine Schülerbeförderung statt.

Das kommt auf uns zu

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe warnt offiziell vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 80 und 120 Stundenkilometern in exponierten Lagen sowie in Schauernähe. Wetterdienste rechnen im Voraus mit erheblichen Schäden, an der Küste mit einer starken Sturmflut. Die Menschen werden aufgefordert, im Freien Aufmerksamkeit walten zu lassen, um nicht von herabfallenden Ästen, Dachziegeln oder anderen herumfliegenden Gegenständen getroffen zu werden – oder besser gleich drinnen zu bleiben.

Gifhorner Wetterexperte: „Fenster und Türen geschlossen halten“

„Fenster und Türen geschlossen halten“, rät auch Ben Weber, der Gifhorner ist Wetterexperte aus Leidenschaft und teilt seit Jahren als „Wetter-Ben“ mit den Lesern der Aller-Zeitung regelmäßig regionale Vorhersagen. Bei solch starken Böen, wie sie erwartet werden, könne ein offenes Fenster für plötzlichen Überdruck im Haus sorgen, der andere Scheiben bersten lassen könne. Besondere Gefahr gehe von Bäumen aus, deshalb: „Besser nicht in den Wald gehen.“

Für das ungemütliche Wetter sorge ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee. Das sorge mit Sicherheit für einen ersten starken Sturm in der Nacht zu Donnerstag, an dessen Front es Orkanböen geben werde. Ob in der Nacht zu Samstag wie von einigen Experten erwartet ein zweiter Sturm kommen wird, „ist noch relativ unklar“ und hänge davon ab, in welche Richtung der erste weiter ziehen wird. Falls ein zweiter kommt, würde er „tendenziell eher nördlich auftreten“.

Bisher wenige Stürme in diesem Winter

Für den Meteorologen Ben Weber ist der kommende Sturm natürlich „ein Highlight. Ich bin gespannt, ob er wirklich zwölf Beaufort erreicht“. Insbesondere auch, weil es in diesem Winter bislang nur wenige und erst recht keine stärkeren Stürme gegeben habe. Einen Trend davon abzuleiten, sei nicht möglich.

DRK-Bereitschaft ist vorbereitet

„Wir können uns nicht noch mehr vorbereiten. Es steht alles einsatzbereit da“, sagt Horst Kraemer, Leiter der DRK-Bereitschaft, mit Blick auf die Wettervorhersage. Zehn Fahrzeuge und 150 Kräfte stünden zur Verfügung, davon 70 mit Meldern für eine direkte Alarmierung. Einen grundsätzlich möglichen, behördlichen Voralarm gebe es anlässlich des Sturms nicht. Zum Einsatz komme die Bereitschaft ohnehin meist nur bei Evakuierungen oder Schadenslagen mit vielen Verletzten: „Ansonsten sind die hauptamtlichen Rettungskräfte gefordert.“

Schäden erwartet: Die Feuerwehr rechnet mit erhöhtem Einsatzaufkommen. Quelle: Christian Elsner Archiv

Feuerwehr rät zu Vorsicht

Bei Sturm oft gefordert sind dagegen die Feuerwehren im Landkreis Gifhorn: „Die Kettensägen sind vollgetankt“, umschreibt Pressesprecher Tobias Nadjib die Tatsache, dass die Wehren grundsätzlich immer vorbereitet seien, und appelliert ebenfalls an die Bürger, in Erwartung des Sturms ihr Zuhause zu sichern, lose und leichte Gegenstände gleichfalls, und wenn der Sturm da ist, vorsichtig zu sein beim Autofahren, um ein noch höheres Einsatzaufkommen als erwartbar zu verhindern.

„Sonderplan Unwetter“ könnte greifen

Kreisbrandmeister Thomas Krok verweist auf den so genannten „Sonderplan Unwetter“: Am Mittwochmittag haben sich Rettungsleitstelle, Feuerwehrführung und Landkreisverwaltung bereits abgestimmt, diesen in Kraft zu setzen, sobald die Lage sich hinsichtlich des Einsatzaufkommens zuspitze. Unter anderem würden dann die Gebietseinheiten als Ansprechpartner fungieren, um die Leitstelle zu entlasten und die Umsetzung der Hilfeleistungen zu beschleunigen. Krok ist zuversichtlich: „Wir sind bisher mit jeder Lage klar gekommen.“

Einschränkungen auch im Bahnverkehr

Aufgrund der Unwetterwarnung ist voraussichtlich bis Samstag mit Einschränkungen, Verspätungen und Zugausfällen bei Enno und Erixx zu rechnen, die auch im Landkreis verkehren. Als Vorsichtsmaßnahme fahren alle Züge ab Mittwochabend 20.30 Uhr mit gedrosselter Geschwindigkeit – und der Betrieb über Nacht wird schrittweise ganz eingestellt. Das Personal in der Leitstelle wurde aufgestockt „und wir stehen in Kontakt mit Busunternehmen, um bei Bedarf kurzfristig einen Schienenersatzverkehr zu organisieren“, so Erixx-Sprecher Björn Pamperin.

Von Jörg Rohlfs