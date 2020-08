Gifhorn

Die jüngste Ausgabe des Gifhorner Orgelsommers wartete am Sonntagnachmittag mit einer Besonderheit auf: Almut Höner von Guntenhausen spielte in der St. Nicolaikirche. Frauen sind an der Orgel deutlich gemeinhin in der Unterzahl. Insofern war es Kreiskantor Raphael Nigbur eine große Freude, die Cellerin in Gifhorn begrüßen zu können.

Für die insgesamt sechs Konzerte des Orgelsommers sei es nur ein Mal gelungen, eine Organistin zu gewinnen. Landesweit liege die Frauenquote bei vielleicht 30 Prozent, schätzte der Kreiskantor. Da sei es schon ein Highlight, dass Almut Höner von Guntenhausen in der ökumenischen Konzertreihe mitwirke. Um auch weiterhin Orgelsommer veranstalten zu können, bat der Kreiskantor um Spenden. „Und wer möchte kann uns auch über unseren Freundeskreis Kirchenmusik an St. Nicolai unterstützen“, sagte er.

Höner zu Guntenhausen gab Erläuterungen zu ihrem Orgelspiel. „Zunächst einmal freue ich mich, hier zu sein, um in diesen schwierigen Zeiten ein Konzert zu geben“, sagte sie. Da es für viele nichts wird mit dem Reisen in diesem Sommer, lud sie die Zuhörer ein, mit ihr zumindest musikalisch Europa zu entdecken – und zwar ohne Coronatests und Quarantäne. Los ging es in Deutschland mit Carl Philipp Emanuel Bach (Sonate a-moll). „Er ist der wohl berühmteste Sohn von Johann Sebastian Bach“, sagte die Organistin.

Obgleich Spanien eine große Zahl wirklich ansprechender Orgelstücke zu bieten habe, „lassen wir es lieber aus – wegen der aktuellen Reisewarnung“, leitete sie über zum Zwischenstopp in England. Das kam im Konzert mit Samuel Wesleys Voluntary I, Opus 6 zur Geltung. Weiter nach Südeuropa mit Johann Sebastian Bachs Italienischem Konzert und ins Land von Käse, Tomaten und Tulpen mit Jan Pieterszoon Sweelincks Variationen über das niederländische Lied „Unter der Linden grüne“.

Almut Höner zu Guntenhausen ist in Bremen geboren und studierte dort auch Kirchenmusik, unter anderem bei Professor Hans Heintze. An der Hochschule für Musik und Theater in Hannover vertiefte sie ihr Können und Wissen mit einem Rhythmik-Studium bei Professor Ulrich Bremsteller. Seit 1978 war sie in Celler Kirchengemeinden als Organistin, Kirchenchorleiterin, Lehrerin für rhythmisch-musikalische Erziehung und Orgelpädagogin aktiv, von 2003 bis 2018 sogar als Kirchenkreiskantorin. Inzwischen ist sie im Ruhestand, wirkt aber nach wie vor als freiberufliche Organistin.

Ihre musikalisch vielseitige wie auch spannende Reise beendete Höner zu Guntenhausen, wo sie begonnen hatte: in Deutschland. Und zwar mit Johann Sebastian Bachs Fantasia et Fuga g-moll. Dazu erzählte sie eine Anekdote. Demnach sei Bachs zweiter Ehefrau Anna Magdalena nicht entgangen, dass ihr Gatte eine starke Vorliebe für g-moll pflegte. So sang sie wohl einmal zum Geburtstag des berühmten Komponisten in g-moll: „Das Kaffeewasser kocht. Kinder, kommt herein! Der Tisch ist schon gedeckt. Und ich hoffe, auch der Kuchen schmeckt.“ Daher werde die Fuge g-moll unter Musikern auch „Kaffeewasser-Fuge“ genannt, verriet Höner zu Guntenhausen mit einem Augenzwinkern.

