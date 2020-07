Gifhorn

Auch in den Sommerferien findet der Orgelsommer statt. So können Musikfreunde am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr die Fortsetzung der Konzertreihe in der St. Nicolai-Kirche hören. Diesmal ist eine Frau als Künstlerin engagiert worden, die Organistin Almut Höner zu Guntenhausen aus Celle.

Almut Höner, geboren in Bremen, studierte dort am Bremer Konservatorium Kirchenmusik, unter anderem Orgel bei Prof. Hans Heintze (B-Examen). Sie absolvierte anschließend an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ein Rhythmik-Studium und weitere Orgelstudien bei Prof. Ulrich Bremsteller.

Die Organistin ist trotz ihres Ruhestands weiterhin aktiv

Seit 1978 wirkte sie in Celle als Organistin, Kinderchorleiterin, Lehrerin für rhythmisch-musikalische Erziehung und Orgelpädagogin an der Kreismusikschule Celle und in verschiedenen Kirchengemeinden, unter anderem acht Jahre als Kantorin an der Stadtkirche Celle. Von 2003 bis 2018 war sie als Kreiskantorin für den Kirchenkreis Celle und als Kirchenmusikerin in der Christuskirchengemeinde Westercelle tätig. Seitdem wirkt sie – im Ruhestand – weiterhin als freiberufliche Organistin und Orgelpädagogin.

Ihr Programm gestaltet Almut Höner mit bedeutenden Komponisten aus der Barockzeit wie beispielsweise Jan Pieterszoon Sweelinck, Samuel Wesley, Carl Philipp Emanuel Bach und Johann Sebastian Bach.

Man braucht sich nicht vorher anzumelden. Da die St. Nicolai-Kirche für alle Besucherinnen und Besucher genügend Platz bietet, sind alle Zuhörer willkommen. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden werden für die Finanzierung der Orgelsommerkonzerte am Ausgang erbeten.

