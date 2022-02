Gifhorn

„Leichtigkeit durch Ordnung“ – ihren Lieblingsslogan trägt Rabbea Ratz auf einem Sweatshirt. Fröhlich öffnet sie die Tür zu ihrer Wohnung. Muss man bei einem frisch zertifizierten Aufräum- und Ordnungscoach die Schuhe ausziehen? Sie lacht: „Bloß nicht, das muss niemand. Ich bin nicht pingelig. Man muss sich ja wohlfühlen hier.“

Es geht nicht um Perfektionismus

Selbstredend: In diesen vier Wänden ist es ordentlich. „Aber nicht perfekt“, so die 46-Jährige. Sie liebe die Ordnung. Ist es ordentlich, putze es sich leichter – „putzen mag ich überhaupt nicht“, sagt sie und lacht erneut. Und gleich bekommt man ein Gefühl dafür, mit welcher Dienstleistung sie punkten möchte. Es geht um viel mehr als einfach nur um Aufräumen, sondern um das, was es mit den Menschen macht.

Zur Galerie Das spart Zeit, macht weniger Stress und sorgt für gute Laune: Wie man seinen Ordnungssinn gewinnbringend einsetzt, zeigt nun die Gifhornerin Rabbea Ratz.

Da wäre etwa das Beispiel eines Familienkühlschranks. Hier eine angebrochene Verpackung, dort eine angebrochene Verpackung, abgelaufene Produkte – „so was nervt dann alle. Und ärgerlich ist es auch, wenn man Lebensmittel wegschmeißen muss“. Hier kommt Rabbea Ratz ins Spiel. Sie organisiert den Kühlschrank komplett neu.

Das neue Ordnungssystem spart Zeit, vermeidet Ärger

Alles in Absprache, ausgerichtet nach den Bedürfnissen der Kunden. „Alles andere macht keinen Sinn, die Kunden müssen mit dem System glücklich sein.“ Dafür misst sie den Kühlschrank exakt aus, fragt nach den Gewohnheiten, tüftelt mit Aufbewahrungsboxen ein neues, praktisches System aus. Mit einem Griff das zu fischen, was man möchte – das spart Zeit, vermeidet Ärger.

An der Umsetzung scheitert es oft – da will Rabbea Ratz helfen

Hört sich einfach an, sei es für die meisten aber nicht. Ratgeber und Tipps für ein Leben mit Ordnung gebe es reichlich. Aber viele benötigten einen Antrieb und eine Abstimmung, was einen wirklich glücklich mache. Einen fremden Kleiderschrank werde sie nicht einfach umsortieren. Ob die Jeans besser auf dem Bügel hängt oder gefaltet wird – das entscheidet bei Rabbea Ratz letztlich jeder selbst. Auch, in welche Ecken von Haus und Wohnung sie Einblick erhält. „Das erfordert Vertrauen“, sagt die Gifhornerin. Wichtig: Vor dem Erstbesuch sollten Kunden niemals noch einmal schnell aufräumen, nur um einen guten Eindruck zu machen.

Vom kompletten Haus, dem Aussortieren für einen Umzug bis zum Auftrag, die Gewürzsammlung in der Küche passig anzuordnen – Rabbea Ratz kann überall Chaos wieder beherrschbar machen. Auch um Senioren, die den Hausstand nach Verlust des Partners neu aufstellen müssen, kann sie sich kümmern.

Die Idee, aus ihrer eigenen Ordnungsliebe eine Profession zu machen, kam im ersten Corona-Lockdown. Ordnung zu schaffen, bereite ihr schon immer Freude. Als sie beim Stöbern im Internet auf den Begriff Ordnungscoach stieß, machte es klick. „Wie cool, das möchte ich machen.“ Drei Bildungseinrichtungen bieten eine mehrmonatige Ausbildung mit Zertifizierung an. Die hat sie in der Tasche. Neben ihrer Haupt-Tätigkeit als Trainerin in der Asia-Fitnessschule bietet sie das Aufräumtraining an.

„Gehen lassen sorgt für Leichtigkeit“

Aufgeräumt haben sorgt auch für aufgeräumt sein: Bei der Entscheidung, was entrümpelt werden kann, erhielten viele auch mehr Klarheit über sich selbst. „Gehen lassen sorgt für Leichtigkeit“, sagt die Gifhornerin. Auch für die Entsorgung oder Weiterverwertung hat sie Tipps.

Nachhaltig soll ihre Arbeit auch sein. Deshalb meldet sich Rabbea Ratz nach der Umsetzung. Klappt es mit der Routine, wo muss nachgebessert werden? „Perfekt wie im Möbelhaus soll es nicht sein. Die Ordnung muss einfach gut tun.“

Von Andrea Posselt