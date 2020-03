Open Stage: Drei Bands sind dabei

Gifhorn

Am ersten Donnerstag im März, 5. März, steht wieder die Open Stage im FBZ Grille auf dem Programm. Drei feste Acts, Zeit für spontane Sessions, ein treues Publikum – und das alles bei freiem Eintritt. Ab 20 Uhr geht es los. Mit dabei sind Refunx, Gate4five und Alf Heidrich.

ReFunx ist eine neunköpfige Band mit Musikern aus dem Raum Gifhorn/ Wolfsburg/ Braunschweig, die im Frühjahr 2019 von Michael “Micky” Woitynek in Gifhorn gegründet wurde. Die Band spielt eigene Stücke und Cover-Versionen von bekannten Künstlern, die zwar jeder kennt, die aber nicht an jeder Ecke zu hören sind. Die Musiker spielen überwiegend Stücke aus Rock, Pop, Funk und Soul und bevorzugen alles was groovt mit fetten Bläsersätzen. Im Programm haben sie derzeit Stücke von Stevie Wonder, Chigago, Incognito, The Police, Peter Gabriel und dem Sänger Micky.

Frauenpower bei Gate4Five

Rockmusik und Balladen mit Frauenpower, dafür steht die Gruppe Gate4Five. Die fünf bekannten Gesichter der Gifhorner Musikszene haben sich im Sommer 2018 zusammengefunden und spielen beliebte, bis heute unübertroffene Klassiker der Rockgeschichte mit klassischer Bandbesetzung und der Powerstimme von Steffi Christmann. Der Mix aus musikalischer Herkunft und der außergewöhnlichen Musikauswahl bilden das Fundament der Band, die mit Spielfreude und althergebrachter Handwerkskunst ihre Fans begeistert.

Mit Alf Heidrich kommt ein Hobbymusiker auf die Bühne, der Coversongs von CCR, Ben E. King, The Police, Johannes Oerding, George Ezra, Maroon 5 und vielen anderen zum Besten geben wird.

