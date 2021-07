Gifhorn

Ein Jahr lang war es still im Gifhorner Kultbahnhof. Doch jetzt geht es wieder los! Der Sommer ist da und die Inhaber und Musikerinnen und Musiker des Kultbahnhofes möchten nach dieser langen Durststrecke wieder Konzerte veranstalten. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Gästen endlich wieder gute zu Musik zu machen, zu hören und gemeinsam eine gute Zeit zu haben!“, freuen sich Kian Badachschan und Volker Schlag.

Zum Wiederbeleben der Gifhorner Kulturlandschaft haben Badachschan und Schlag ein buntes Programm zusammengestellt. Am Freitag, 23. Juli, beginnt das Open-Air-Konzertwochenende mit einer Oldie-Night. Zwei Bands werden die Gäste an diesem Abend mit lauten und leisen Tönen unterhalten, den Auftakt machen Suzie & the Seniors aus Hamburg direkt gefolgt von Pretty in Pink aus Wolfsburg. Am Samstag geht es mit einer dicken Überraschung und zwei Lokalmatadoren weiter. Die Eröffnung des zweiten Abends werden Creeperhead übernehmen und später an die Hounddogs abgeben! Volker Schlag ist der Clou gelungen, die „Hounddogs“ nach 15 Jahren wieder für ein gemeinsames Konzert zu vereinen.

Tickets gibt’s nur online und nur im Vorverkauf

Zur Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen werden – wie bereits aus der Vorjahresveranstaltung bekannt – zweier, vierer und achter Tischkarten verkauft. Die Karten gibt es nur online über die Seite www.kultbahnhof-gifhorn.de/veranstaltungen.html.

Suzie & The Seniors nimmt das Publikum am Freitagabend mit auf eine musikalische Reise in die Zeit von 1962 bis 1969. „Twist & Shout“ ist das Motto einer von Suzie moderierten, energiegeladenen, tollen Show. Chartstürmer der Beatles, Rolling Stones, Hollies, Monkees und Beach Boys erinnern an eine unvergessene Epoche. Gleich danach heißt es: „Rock’n’Roll reloaded“! Das ist das Motto der Wolfsburger Band Pretty in Pink. Mit Songs von Elvis bis Status Quo covern Pretty in Pink alles, was rockt und rollt. Dabei lassen sie das Lebensgefühl der wilden 50er bis rosigen 70er Jahre frisch und unverbraucht erklingen.

Alles, was rockt und rollt: Pretty in Pink sind dabei. Quelle: Roland Hermstein

Viele Stücke von der ersten CD „Dogs Roots“

Am Samstag sorgen Creeperhead mit Hits von den Eagles, Kid Rock, Aerosmith, den Foo Fighters und anderen fürs Mitsingen und Mitfeiern. Und dann kommt die Gifhorner Legende auf die Bühne, fast wieder vereint. Die Hounddogs, die 1992 Deutschlands Rock’n’Roll-Star Nr. 1 Ted Herold begleiteten, hatten eine abwechslungsreiche Geschichte. Die erste Besetzung Volker Schlag (lead voc, git), Dirk Schlag (lead git), Andreas Aichmeier (Bass), Mick Scharf (Gitarre), Hartmut Suckut (Drums) spielte bis etwa 1992. Ab 1998 wechselte Bert Böttcher zu den Keyboards, an den Drums kam Eddie Filipp dazu, und den Bass bediente Holger Trull. 2001 entstand die erste CD „Dogs Roots“, von der auch viel im Programm zu hören sein wird. 2018 gab’s eine Reunion, als die Hounddogs das Vorprogramm von Albert Lee im Kultbahnhof bestritten. Und nun können zwar nicht alle Musiker der letzten Besetzung dabei sein, dafür wird aber Gründungsmitglied Robert Hunecke an den Drums und „Familienmitglied“ Billy Ray Schlag (Sohn von Volker) an den Keyboards neben Volker und Dirk Schlag sowie Holger Trull zu hören sein.

Von der AZ-Redaktion