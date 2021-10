Gifhorn

„Was wünschst Du Dir in Gifhorn für Kinder, Eltern, Familien und Senioren?“ Das hatte das Gifhorner Bündnis für Familie – ein Zusammenschluss von mehr als 50 Institutionen, Verbänden und Unternehmen – mit einer groß angelegten Postkarten-Aktion gefragt. Zahlreiche Wünsche und Ideen wurden gesammelt. Jetzt geht es in die nächste Runde: Alle Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, in einer Online-Abstimmung zu entscheiden, welche Projekte ihnen besonders wichtig sind.

10 000 Postkarten wurden bei der Aktion verteilt – die Partnerinnen und Partner des Bündnisses für Familie haben sich dabei nach Kräften eingebracht: Der Kita-Stadtelternrat sorgte dafür, dass die Kinder und Eltern an allen Kindertagesstätten in der Stadt Gifhorn eine Postkarte erhielten, die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft (GWG) verteilte die Karten an alle ihre Haushalte. Auch der Kinderschutzbund, die Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf, das Familienbüro für Stadt und Landkreis Gifhorn, der Pflegedienst Bettina Harms, Life Concepts Kirchröder Turm und die Awo-Selbsthilfekontaktstelle sorgten für die Verbreitung der Postkarten. An der Freiherr-vom-Stein-Schule hat sie sogar jede Schülerin und jeder Schüler erhalten.

Hunderte Postkarten wurden eingereicht

Der Erfolg spricht für sich: Hunderte Postkarten kamen wieder zurück. Das Bündnis für Familie hat jede einzelne Karte gesichtet und mehr als 70 unterschiedliche Anregungen zusammengetragen. Manche wurden nur einmal genannt, andere übereinstimmend auf mehreren Dutzend Postkarten. Um das Meinungsbild nun noch breiter aufzustellen, wurden all diese Wünsche und Ideen für Kinder, Eltern, Familien und Senioren und Seniorinnen in Gifhorn jetzt in einer großen Online-Umfrage zusammengetragen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger vom Kleinkind- bis zum Rentenalter dürfen nun digital darüber abstimmen, welche der genannten Anregungen sie selbst besonders wichtig finden. Das Ergebnis der Abstimmung wird Politik und Stadtverwaltung vorgelegt. Und das Bündnis für Familie möchte ebenfalls versuchen, wenigstens ein paar der Ideen mit den vereinten Kräften aller Bündnispartnerinnen und Bündnispartner selbst umzusetzen.

Die Ideen decken ein weites Spektrum ab. Sie reichen von Freizeitthemen – Abenteuerspielplatz und Disco – über Grundversorgung – mehr Ärzte und bezahlbarer Wohnraum – bis zu Randthemen – mehr Shisha-Bars. Mehr Parkplätze, gelbe Tonnen statt Säcke, mehr öffentliche Toiletten sowie Belüftungsgeräte für Schulen und Kitas sind weitere Themen, ebenso wie beispielsweise ein Café für Mädchen, Schwimmkurse für Frauen mit Kopftuch oder eine Gruppe Senioren helfen Senioren.

So funktioniert die Teilnahme am Online-Voting

Die Online-Abstimmung läuft bis Ende Oktober. Jeder Vorschlag kann mit einem Herz versehen werden – je mehr Herzen, desto weiter oben steht die jeweilige Anregung am Ende auf der Agenda. Jede Nutzerin und jeder Nutzer kann für einen, mehrere oder auch alle Ideen stimmen. Zu erreichen ist die Umfrage unter www.pollunit.com/polls/gifhorn. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei und auch anonym möglich.

Von der AZ-Redaktion