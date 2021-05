Gifhorn

Als wenn Weihnachten wär: Die Gifhorner shoppen in Corona-Zeiten auf Rekordniveau im Internet. An den Paketbergen buckeln sich die Post-Angestellten gerade ab. Zwei von ihnen berichten, wie ihr Arbeitsalltag in Gifhorn gerade aussieht, welche Probleme es aus ihrer Sicht gibt. Von Klingeln, die nicht funktionieren, Irrgängen in Wohnhäusern, Möbel- und Rasenmäher-Zustellung und von hilfsbereiten Kunden...

Rund 5000 Pakete täglich wuppen die Gifhorner DHL-Mitarbeiter

Früh morgens auf dem Parkplatz der Hauptpost in Gifhorn: Aktuell dürften es rund 5000 Pakete sein, die von dort aus in 35 Zustellbezirke der Stadt und Gifhorner Ortsteile gehen, weitere elf Bezirke werden in der Sassenburg bedient. Seit kurz nach 7 Uhr haben Niklas Gotzian (25) und Susanne Baudan (44) schon die Pakete für ihre Touren sortiert und in die Autos gewuchtet.

Beide sind schon jahrelang dabei, haben bei der Post gelernt. Sie lächeln bei der Frage, wie sie ihren Job während der Pandemie erleben. Jeden Lockdown haben sie in Armen und Beinen besonders gespürt. Schon im März letzten Jahres ahnte Susanne Baudan, seit 26 Jahren bei der Post: „Jetzt geht’s los.“

„Gestern hatte ich sogar einen Rasenmäher dabei“

Immer mehr Gifhorner shoppen im Internet. Zu Normalzeiten seien eher Pakete mit Kleidung Standard, die sie sich mal eben unter den Arm klemmen kann. Im jetzigen Stadium der Pandemie seien es „komplette Gartenmöbel“, sagt Gotzian. „Gestern hatte ich sogar einen Rasermäher dabei“, berichtet Baudan.

Online-Shoppen boomt: Auch in der Gifhorner Haupt-Post sorgt das momentan für Paketberge, die es sonst nur in der Weihnachtszeit gibt. Quelle: Sebastian Preuß

Oder aber kiloschwere Säcke mit Tierfutter schleppen sie aktuell an die Haustüren. „Ich entdecke gerade abends viele blaue Flecken an mir“, sagt Susanne Baudan und lacht dabei. „Das ist eben mein Job, und Home Office ist mit den Paketen ja eher schlecht.“ Den Job macht sie offensichtlich sehr gerne, auch wenn den Wirbeln im Rücken das momentan nicht so gut tue.

Beim Ausliefern lauert so mancher Fallstrick

Auch wenn sie auf den Touren auf ungeduldige Kundschaft stößt. Oder aber jemand in einem Mehrfamilienhaus einfach nur den Türöffner drückt, nicht aber verrät, in welche Etage es geht. „Was bin ich schon durch dunkle Flure geirrt.“ Das koste Zeit und Nerven- und Muskelkraft.

Nerven, die Gotzian nicht mehr hat, wenn er Postboten-Kalauer hört. Etwa dass der Paketbote so schnell wieder weg sei wie ein Weltsprintstar. „Ich kann solche Witze nicht mehr hören.“ Warum, erklären beide auch. Warum sollten sie einfach wieder schnell mit dem Paket verschwinden? „Das kostet uns doch einfach nur Mehrarbeit, das Paket mitzunehmen und nachzubearbeiten. Das macht doch keinen Sinn.“ Und eine Mär sei auch, sie hätten überhaupt nicht geklingelt. Häufig schon hätten Musik, Staubsaugerlärm und defekte Klingeln zu solch einer falschen Behauptung geführt. „Als wenn ich einfach aus Spaß Pakete spazieren fahren würde“, sagt Gotzian ironisch.

„Bitte mehr Abstand halten“

Ach ja, natürlich hat Corona auch ihre Arbeit geprägt. Zeitweise wurden die Schichten entzerrt, damit im engen Sortierbereich nicht so viele gleichzeitig arbeiten. Einen Wunsch haben sie an die Kundschaft: „Bitte mehr Abstand halten“, sagt Gotzian. Und wer aus Sicherheitsgründen einen Ablageort wünsche, möge das auch vorher klar hinterlegen – im Internet oder beim Zusteller, der diese Info einscannt.

Zur Galerie Bei ihnen geht’s zurzeit zu, als stünde Weihnachten kurz bevor: Paketzusteller haben wegen Corona deutlich mehr zu tun als sonst in dieser Jahreszeit.

„Und vor allem sollte der Ablageort nicht dort sein, wo ein Hund frei herumläuft“, wünscht sich Susanne Baudan. Der 44-Jährigen liegt auch daran, von den schönen Momenten ihres Jobs zu erzählen. „Es gibt auch hilfsbereite Menschen.“ Manche Kunden würden sogar schon einen Tag, bevor sie ein Paket erwarten, zurufen: „Morgen hast du ein Paket für mich, das ist schwerer. Aber wir helfen dir.“

„Das sind wahre Organisationstalente“

Klare Botschaft der Beiden: Sie wollen schnellstmöglich das Paket liefern. An ihnen soll’s nicht scheitern. Sagen’s, steigen in ihre Autos, die bis unter die Decke bepackt sind, und fahren winkend davon. „Das sind wahre Organisationstalente“, sagt Jens-Uwe Hogarth, Pressesprecher der Deutsche Post DHL Group, anerkennend.

Jede Medaille hat zwei Seiten: Während in der Bahnhofstraße die Paketmenge Rekordniveau hat, ist nur wenige Meter in der Innenstadt der Überlebenskampf des Handels in vollem Gange. Bange Blicke darauf, wie der Online-Verkauf dauerhaft bleibt. Als Gewinner der Corona-Krise mag sich Post-Sprecher Hogarth schon einmal gar nicht sehen.

„Klar gibt es durch Corona einen Erfolg.“ Aber das könne sich auch wieder ändern, wenn die Wirtschaftskraft nachließe. Er und der Gifhorner Betriebsleiter Michael Helms würden sich eher eine Rückkehr zum Normalbetrieb wünschen. Helms betont: „Ich will doch auch bald wieder meine Stadt so wiederhaben, wie sie war.“

Von Andrea Posselt