Die Gifhorner Fußgängerzone steht unmittelbar vor einem Umbruch. Noch in diesem Frühjahr soll dort eine sechsmonatige Pilot-Testphase zum ganztägigen Radfahren starten – mit Beteiligung der Bürgerschaft. Bestandteil dafür war am Dienstagnachmittag ein Online-Chat der Stadt Gifhorn mit Planern, Fachleuten sowie Einwohnerinnen und Einwohnern.

„Soll die Fußgängerzone ganztägig für Fahrräder geöffnet werden?“ Stadtplanerin Maike Klesen hat die Frage auf der Zoom-Plattform noch nicht zu Ende eingetippt, da kamen schon erste Antworten aus der Runde auf den Bildschirm. „Sie sind alle zu schnell für mich“, sagt Klesen, die mit dem Eingabefeld kämpft und auch noch die Antworten „Ja“, „Nein“ und „Vielleicht“ anlegen muss. Die meisten Haken setzen die Gefragten dann beim Ja. Doch der Reihe nach.

Zur Galerie Ganztägig Radfahren in der Gifhorner Fußgängerzone? Darüber diskutierten 80 Interessierte aus der Bürgerschaft bei einer Online-Infoveranstaltung der Stadt. Es gibt einige Knackpunkte zu beachten.

Dr. Rainer Mühlnickel und seine Kollegin Sandra Ulbricht vom Planungsbüro Böregio haben nicht nur die Fußgängerzone auf dem Plan. Die rangiert bei ihnen als Radroute unter der Rubrik „Hauptroute“. Als höherwertige „Vorrangroute“ für den Radverkehr nehmen sie sich am Anfang ihres Vortrags den sogenannten City-Ring aus Lüneburger Straße, Celler Straße, Allerstraße, Fallerslebener Straße und Konrad-Adenauer-Straße vor. Dort sehen sie enormen Handlungsbedarf, um das Radfahren attraktiver zu machen.

Das sind die Schwächen des Rings um die Innenstadt

„Beengte Verhältnisse“ hat Ulbricht auf den Straßen rund um die Innenstadt ausgemacht. Oft seien kombinierte Geh-Radwege wie etwa an der Konrad-Adenauer-Straße in beide Richtungen zu befahren oder schmale Gehwege wie an der Celler Straße für Radfahrer freigegeben. Am Schillerplatz sei eine komplette Neuordnung nötig, an anderen Stellen schlagen die Planer Fahrradschutzstreifen auf den Fahrbahnen vor – an Celler und Adenauer-Straße jeweils in Fahrtrichtung Süden. Das sei aber nur eine kurzfristige Lösung, langfristig müsste baulich etwas geschehen.

Aus der Runde, die wenig Sympathien für Schutzstreifen äußert, kommen Vorschläge in den Chat, für den Kraftverkehr den City-Ring zur Einbahnstraße zu erklären. „Das haben wir durchdacht“, sagt Oliver Bley von der Stadtverwaltung. „Machbar ist alles, es kostet nur Geld.“ Und es gebe Fragen zum Umbau der Kreuzungen und zu Umwegen für Rettung, Feuerwehr und Polizei.

Online-Infonachmittag: 80 Gifhorner chatten mit Mehr Teilnehmer im Chat-Room als sonst im Ratssaal: Den Zoom-Video-Infonachmittag zum Radverkehrskonzept in der Innenstadt wertet die Stadt Gifhorn als Erfolg. 80 Interessierte aus der Bürgerschaft haben teilgenommen, es gab rund genauso viele Chat-Beiträge. Auch Bürgermeister Matthias Nerlich ist von diesem aus der Corona-Krise geborenen Format überzeugt. „Ich bin begeistert“, sagt Nerlich zur Begrüßung der Videokonferenz-Runde. „Das ist mehr, als wir sonst bei Veranstaltungen im Rathaus zum Thema Mobilität hatten.“ Die Frage der Innenstadt-Querung per Fahrrad sei allerdings auch eine wichtige. Das merkt man auch am Chat-Verlauf. Dort stellen viele Teilnehmende Fragen etwa zur Freigabe von Gehwegen für Radler und zu einem möglichen Tempo-30-Limit auf den Straßen rund um die Innenstadt, äußern ihre Meinung zu Fahrradstreifen auf der Fahrbahn und beschweren sich über Radrüpel in der City. Gleich zu Anfang macht die Mehrheit klar, für eine ganztägige Öffnung der Fuzo für Radler zu sein. „Wir werden die Meldungen für die weitere Beratung berücksichtigen“, verspricht Verkehrsplaner Oliver Bley. Nerlichs Bilanz nach anderthalb Stunden Chat und Video-Konferenz: „Ich finde es toll, wie in diesem Format diskutiert werden kann.“

Und die Fuzo? Sie für Radfahrer zu öffnen funktioniere, wenn man bestimmte Punkte beachte, sagt Mühlnickel. Etwa den Wochenmarkt im Norden und einige Engstellen vor allem im Süden der Fußgängerzone. „Ich weiß, dass die Öffnung der Fußgängerzone kontrovers diskutiert wird.“ Was sich im Verlauf des Zoom-Vortrags im Chat-Kanal bestätigt. Dort berichten Teilnehmende von ihren Erfahrungen mit Radlern in der City, etwa neulich in Höhe Galipp „fast umgemäht“ worden zu sein.

Breite Kampagne soll Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen

Deshalb sollen die Gifhornerinnen und Gifhorner stärker einbezogen werden. Die Stadt will noch in diesem Monat einen Online-Fragebogen auf ihre Homepage stellen, auch eine gedruckte Version ist in Planung. Mühlnickel: „Eine breite Kampagne ist nötig.“

Mühlnickel stellt sich vor, Flächen der Fußgängerzone mit Piktogrammen zu markieren. Im Norden könnte ein vier Meter breiter grau gepflasterter Bereich als kombinierte Geh- und Radweg-Zone gekennzeichnet werden, südlich der Hindenburgstraße der breite rot gepflasterte Teil auf der Ostseite. Langfristig müssten Hindernisse im Süden abgebaut werden: etwa die quadratische Sitzgruppe an der Aller-Apotheke.

Es gibt einen Zeitplan

Ziel sei es. noch Ende des Jahres konkrete Maßnahmenvorschläge vorliegen zu haben, sagt Bley. Es gibt noch viel zu besprechen, der Zoom-Nachmittag war ein Anfang. Mühlnickel: „Es geht nichts mit der Brechstange.“

