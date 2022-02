Landkreis Gifhorn

„Wir sind doch auch nur Menschen“, sagt Ina Schmidt, Teamleitung in der Kontaktverfolgung beim Gesundheitsamt Gifhorn. Selbst „ausgelaugt und müde“ nach zwei Jahren Corona flute die Omikron-Variante nun mit bis zu einigen hundert Neuinfektionen pro Tag Schreibtische, Telefone und Computer des 37-köpfigen Mitarbeiter-Teams.

Dass nicht gleich jede Mail beantwortet werden kann, Telefonleitungen belegt sind, das erzürne viele Menschen. Eine Wutwelle, die Ina Schmidt sichtbar weh tut, als sie am Mittwoch mit Amtsarzt Josef Kraft und Kreisrat Rolf Amelsberg bei einem Pressegespräch im Schloss über die Situation berichtet. „Es liegt viel Last auf den Schultern des Gesundheitsamtes“, sagt Kraft. Amelsberg wird später symbolisch einen Hut, den er extra von zu Hause mitgebracht hat, vor allen Mitarbeitern ziehen.

Gesundheitsamt: Es gab Pannen

Dass es Fehler und Pannen gegeben habe, das sei in der Ausnahmesituation durchaus vorgekommen. Vieles stünde jedoch nicht in der Macht des hiesigen Gesundheitsamtes. Jüngst sorgte ein Software-Fehler für falsche Datierungen des Genesenen-Status. Reiserückkehrer, die mit Johnson&Johnson geimpft waren und bei der Rückkehr plötzlich wegen einer zwischenzeitlichen Regeländerung in Quarantäne mussten – deren Frust kann Ina Schmidt auf jeden Fall verstehen.

Aber sie wirbt um Nachsicht und Verständnis. Sie rechnet vor: Hinter einem einzigen Positiv-Fall können rund 20 Kontakte stehen. Das bei täglich rund 500 Neuinfektionen. Und ja, jedem sei bewusst, dass Quarantäneanordnungen Freiheiten beschneide, wirbt Ina Schmidt um Verständnis. „Zum Glück“ entpuppe sich Omikron als vergleichsweise milde Variante des Corona-Virus, sagt Amtsarzt Kraft. Zu schaffen mache nur die rasante Ansteckung. Im Griff sei die Lage an Schulen und Kindergärten.

Sorge um Senioren-Einrichtungen

Der Fokus liege nun auf jenen, die besonders gefährdet sind – die Senioren-Einrichtungen. Für diese Klientel könne ein Virus jeglicher Art eine tödliche Schwächung bedeuten. Deshalb ist Alarmstufe rot, wenn in einem Heim mit Älteren ein Infektionsherd ist. Das bedeute viel Arbeit für die mobilen Teams, um dort den größtmöglichen Schutz zu bieten. Auch ein Grund, weshalb der Landkreis Ehrenamtliche sucht, die etwa beim Testen aller Besucher helfen. Altenheime, fürchtet Kraft, würden sicher noch länger wegen Corona geschützter Raum bleiben müssen.

Omikron-Welle: Was bei einer Infektion zu tun ist Das Gifhorner Gesundheitsamt kommt mit der Bearbeitung aller Corona-Neuinfektionen nicht nach. Daher gelten nun neue Regeln, was Infizierte zu tun haben. 1. Bei einem positiven Schnelltest: Dem Gesundheitsamt unverzüglich das Testergebnis per Mail an coronapositiv@gifhorn.de mitteilen und sich zu Hause aufzuhalten. Dann muss der Betroffene einen PCR-Test organisieren. Als Anlaufstelle benennt der Landkreis die Hausärzte. Für Beschäftigte gilt: Im Falle eines positiven Testergebnisses muss unverzüglich auch der Arbeitgeber informiert werden. 2. Für Kontaktpersonen gilt: Auf der Homepage www.gifhorn.de steht ein Online-Formular zur Verfügung. Das Formular ist auszufüllen, wenn jemand Erstwohnsitz oder dauerhaften Aufenthalt im Landkreis Gifhorn hat. Wer in einer anderen Stadt lebt, muss sich ans dortige Gesundheitsamt wenden. Da aktuell keine persönliche Kontaktaufnahme erfolgen kann, erhalten betroffene Personen nach der Meldung über das jeweilige Kontaktformular alle erforderlichen Unterlagen und Informationen in Schriftform. Der Erhalt der Unterlagen kann per E-Mail oder auf dem Postweg erfolgen.

Kreisrat: „Wir dürfen nicht zu unvorsichtig werden“

Auf Solidarität und Mitdenken muss der Landkreis nun setzen. Bei der Frage nach dem möglichen Freedom-Day 20. März lachen alle drei Verantwortlichen herzhaft. „Wir sind langsam auf dem Weg. Aber wir dürfen auch nicht alles einfach vergessen“, so Kraft. Amelsberg ist wichtig: „Wir müssen schon an den Sommer denken, wenn alle wieder reisen. Was ist dann im Herbst?“ Sein Appell: „Wir dürfen nicht zu unvorsichtig werden.“

Will auch heißen: Die aktuelle Flaute im Impfstützpunkt in der Lebenshilfe-Turnhalle im Heidland schmerzt. „Impfen hilft einfach“, sagt Kraft. „Wir werden gerne noch mehr Menschen überzeugen“, sagt Amelsberg. Mittelfristig werde das Impfen sicher bei den Ärzten liegen.

Die Corona-Pandemie muss sorgfältig aufgearbeitet werden

Noch steckt das Gesundheitsamt mitten drin im Erfassen von Corona-Fällen, Eingrenzung von Ausbrüchen in Einrichtungen, Melden von Zahlen ans RKI. Aktuell sieht Kraft ein Abebben der Welle. Vorsichtig schaut er voraus. Wenn die gröbste Arbeit hinter allen liegt, gehe es an die Nacharbeit. „Wir müssen alles archivieren, damit wir auch in zehn Jahren noch alles nachvollziehen können.“

Von Andrea Posselt