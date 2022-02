Isenbüttel/Brome

Hohe Investitionen in Hightech, die sich rechnen müssen: Viele Apothekerinnen und Apotheker im Kreis Gifhorn verzichten lieber darauf, angesichts überlasteter Labore selber mit PCR-Tests Corona-Infektionen nachzuweisen. Nicht so Claudia Ebert. Sie wagt sich in das neue Geschäftsfeld – und hat schon die ersten Tests vorgenommen.

Seit März vorigen Jahres bietet Ebert in ihrer Nordhoff-Apotheke in Isenbüttel und in ihrer Apotheke Brome Schnelltests an. Neben ihren jeweils acht Beschäftigten für den allgemeinen Alltag in den Apotheken hat sie auch ein halbes Dutzend auf Minijob-Basis, die sich mit den Tests befassen – von der ausgebildeten Krankenschwester bis zur Arzthelferin. Doch Schnelltests sind das eine, ein sicherer Nachweis das andere, was nur ein PCR-Test könne. Deshalb hat sich Ebert frühzeitig mit dem Thema befasst.

PCR Test in der Nordhoff-Apotheke in Isenbüttel: Ilka Gerken streicht die Kundinnen und Kunden ab. Quelle: Sebastian Preuß

Denn für ihre Kundschaft sind die Wege weit zum nächsten PCR-Test, sagt Ebert. In Brome gebe es schon gar keine nahe gelegene Alternative, Isenbütteler könnten zum Ratsweinkeller in Gifhorn und zum Testzentrum Wiesenweg in Meine. Doch Ebert wollte die Wege noch kürzer machen. Und kürzer als mit eigenen PCR-Tests ginge es nicht: Wenn der Schnelltest bei ihr positiv ausfalle, könne sie gleich einen PCR-Test hinterherschieben.

Das Angebot für ein Testgerät habe sie sich bereits im November eingeholt. Lange überlegen zuzuschlagen musste sie offenbar nicht: Die beiden Geräte seien im Dezember angekommen. „Da haben wir es aber noch nicht angeboten.“ Der Startschuss sei vorige Woche gefallen. Investiert hat Ebert nach eigenen Angaben insgesamt 20 000 Euro, die N-Bank gab ihr insgesamt 6 000 Euro Zuschuss dazu. Die Kassenärztliche Vereinigung habe ihr zugesichert, die PCR-Tests in begründeten Fällen – etwa wenn ein Schnelltest positiv ausfällt – zu zahlen.

Apothekerverband: Test-Erlaubnis ist zeitlich begrenzt Das klingt schon ein bisschen nach pokern: Apothekerinnen und Apotheker, die mit hohen Investitionskosten in das PCR-Testen einsteigen, haben nach der aktuellen Testverordnung des Landes nur bis Ende März Gelegenheit, damit auch Geld zu verdienen. Darauf weist Dr. Mathias Grau, stellvertretender Verbandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes hin. „Wir stellen eine Erkrankung fest“, sagt er über das Testen. „Das obliegt eigentlich den Ärzten.“ Die Testverordnung räumt den Apothekern die Ausnahme ein, diese Tätigkeit auch vorzunehmen. „Ich hoffe, dass die Testverordnung über den 31. März hinaus verlängert wird“, sagt Grau. Wie zuversichtlich er ist, dürfte daran abzulesen sein, dass er selbst ein Gerät geordert hat. „Die Investitionen sind immens, keine Frage. Das sollte aber nicht die Motivation sein.“ Die Apotheken könnten mit diesem Service einen Beitrag dazu leisten, dass die Corona-Pandemie eingedämmt wird und mehr positiv Getestete frühzeitig freigetestet werden, um ihnen die Weiterarbeit zu ermöglichen. „Wenn man den wirtschaftlichen Aspekt allein betrachtet, darf man da nicht mitmachen.“

PCR-Expresstest: Ergebnis innerhalb einer halben Stunde

Die ersten Tests hätten sie und ihre Teams bereits vorgenommen, das Angebot spreche sich immer mehr herum. „Inzwischen schicken auch Gesundheitsamt und Ärzte schon Leute zu uns.“ Doch es kämen auch Kundinnen und Kunden, die von sich aus einen PCR-Test machen wollen und selber bezahlen – 50 Euro für einen PCR-Test mit Ergebnis innerhalb von 24 Stunden, 90 Euro für einen EU-zertifizierten Expresstest innerhalb einer halben Stunde. Wie groß ihr Anteil ist, mag Ebert noch nicht einschätzen, dafür sei es noch zu früh.

Apothekerin sicher: PCR-Tests werden weiterhin gefragt bleiben

Ebert ist zuversichtlich, dass sich ihre Anschaffung rechnen wird. Die PCR-Tests dürften ihr zufolge noch eine ganze Zeitlang nachgefragt sein. Die nächste Corona-Welle werde spätestens im Herbst kommen. Wer dann verreisen wolle, brauche wohl wieder die PCR-Nachweise, negativ zu sein. Ebenso jene, die sich aus Quarantäne freitesten wollen, was die Nachfrage hoch halten und die Labore auslasten werde. „Ich glaube schon, dass wir weiter denken müssen.“

Von Dirk Reitmeister