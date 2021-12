Gifhorn

Fachleute erwarten in absehbarer Zeit einen erneuten und noch stärkeren Anstieg der Corona-Neuinfektionen und befürchten Engpässe in der sogenannten kritischen Infrastruktur. Doch auch wenn verstärkt Techniker in Quarantäne müssten, sei die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas gesichert, versichern Versorger in der Region. Auf die leichte Schulter nähmen sie etwaige Risiken nicht, aber die Automatisierung helfe bei der Versorgungssicherheit.

Seitdem die Tage kurz und kalt sind, hat Andreas Schmidt wieder zahlreiche seiner Leute daheim gelassen. Das ist sogar für den Wasserverband Gifhorn kein Problem. Wasserwerke und Kläranlagen könnten die Techniker auch am Dienstlaptop von zuhause aus steuern. „Wir können unsere Leute von einen Tag auf den anderen ins Homeoffice schicken.“ Die Automatisierung macht es möglich.

Arbeiten von Zuhause aus: Das klappt sogar bei Versorgern wie dem Wasserverband Gifhorn. Deren Anlagen sind dank Automatisierung vom Dienstrechner aus steuerbar. Quelle: Christin Klose dpa Archiv

Kein Wunder, dass der Wasserverband nur noch vier Techniker braucht, um sieben Wasserwerke am Laufen zu halten. Selbst wenn dieses Quartett komplett in Quarantäne bleiben müsste, hätte Schmidt immer noch Alternativen, sollte doch mal jemand bei der Anlage vor Ort nachschauen müssen. Zum Beispiel jene neun Monteure, die sonst für das Rohrnetz zuständig sind. Und bei einem Rohrbruch? „Da gibt es mehrere Firmen, die wir fragen können.“

Befürchtungen, die Wasserver- und -entsorgung nicht aufrecht erhalten zu können, hat Schmidt also nicht. Allerdings: „Ich mache mir schon jeden Tag Gedanken.“ So ähnlich klingt das auch bei der LSW. Der Versorger befindet sich laut Sprecherin Imke Böllhoff „seit Beginn der Pandemie in einem Krisenregelbetrieb“.

Es gebe ein umfangreiches Regelwerk zur Vermeidung von Infektionen, so Böllhoff. „So befinden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht zwingend vor Ort arbeiten müssen, im mobilen Arbeiten. In besonders sensiblen Bereichen arbeiten wir in Teams, die räumlich voneinander getrennt sind. Für diese gilt ein sehr strenges Zugangs-, Test- und Hygienekonzept.“ Für den Fall, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausfallen, gebe es ein mehrstufiges Krisenkonzept, das die LSW ständig überprüfe und an neue Anforderungen anpasse.

Einsatzbereites THW: Die freiwilligen Helfer könnten in bestimmten Bereichen einspringen, wenn zu viel Personal wegen Quarantäne ausfällt. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

THW steht bereit für Einsätze – ist aber noch nicht angefordert

Anfragen nach Unterstützung sind beim Technischen Hilfswerk (THW) Ortsverein noch nicht eingetroffen, sagt Ortsbeauftragter Olaf Daratha. Weder vom Helios Klinikum Gifhorn, noch von der LSW zum Beispiel. Grundsätzlich sei das THW bereit einzuspringen, wenn in bestimmten Bereichen zu viele Kräfte wegen Quarantäne ausfallen sollten. So könnten die Ehrenamtlichen Transportaufträge für das Klinikum übernehmen, etwa in Gifhorn zubereitete Mahlzeiten an andere Standorte bringen. THWler könnten ebenso vom Sturm gefällte Bäume von der Straße räumen, wenn es bei der Feuerwehr gerade eng wäre. Doch Schäden an Stromleitungen der LSW reparieren, da winkt Daratha dann schon ab. „Dafür haben wir nicht die Ausbildung, da lassen wir die Finger von.“

2G bei der Feuerwehr: Zum Einsatz kommen nur geimpfte oder genesene Kräfte – dank der hohen Impfquote kein Problem bei der Gifhorner Stadtwehr. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Sich auch bei höchster Ansteckungsgefahr einsatzbereit zu halten, darin hat Gifhorns Feuerwehr Erfahrung. Während der ersten Corona-Wellen lief die Alarm- und Ausrückordnung nach einem Kohortenprinzip: Die Kräfte einer jeweiligen Gruppe sollten mit denen der anderen nicht in Kontakt kommen, damit im Fall von Quarantäne-Fällen immer eine verfügbar bleibt. Diese Regelung gibt es nicht mehr, sagt Stadtbrandmeister Matthias Küllmer.

Bei der Feuerwehr gilt die 2G-Regelung

Stattdessen gilt 2G: Nur geimpfte und genesene Einsatzkräfte kommen zu Ausbildungsdiensten und Einsätzen. Das ist laut Küllmer kein Problem, weil die Impfquote unter seinen Leuten bei mehr als 90 Prozent liege. Und: „Geimpfte gehen nur in Quarantäne, wenn sie Symptome haben.“ Sollten dennoch einige Kräfte ausfallen, greife man immer noch auf einen großen Pool aus umliegenden Orten zurück. „Wir sind schon angespannt“, sagt Küllmer angesichts möglicherweise häufiger auftretender Ausfälle durch Quarantäne-Regelungen. Dennoch könne man Probleme immer lösen.

Von Dirk Reitmeister