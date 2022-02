Gifhorn

Täglich meldet das Robert-Koch-Institut neue Corona-Rekordwerte. Die Omikron-Welle rollt unaufhaltsam. Die Zahl der Ansteckungen steigt explosionsartig. Trotzdem müssen Polizei und Feuerwehr einsatzbereit sein. Wie gelingt das?

„Vorsicht walten lassen und weiter auf ein seit Wochen erprobtes System setzen“, verweist Gifhorns Stadtbrandmeister Matthias Küllmer auf strenge Corona-Spielregeln für die Brandschützerinnen und Brandschützer. Dieses Konzept sei mit der Verwaltung abgestimmt, berichtet Küllmer unter anderem von Gesprächen mit Ordnungsamtsleiterin Babette Kutrib.

Mit Masken ins Fahrzeug

„Um Ansteckungen zu verhindern, gilt die Maskenpflicht in den Gerätehäusern und in den Fahrzeugen“, so der Stadtbrandmeister. Dienst- und Ausbildungsbetrieb finde derzeit fast ausschließlich unter freiem Himmel statt. Beim Ausrücken weniger Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in einem Fahrzeug: Küllmer verweist darauf, „dass momentan nur das maximal notwendige Personal in den Einsatz geht“.

Hohe Impfquote

Zufrieden ist er über die hohe Impfquote in Reihen der mehr als 380 aktiven in den fünf Ortswehren im Stadtgebiet. „95 Prozent sind inzwischen geboostert“, so Gifhorns oberster Feuerwehr-Chef. Obwohl es auch in den Reihen der Stadtwehr einige Ansteckungen gegeben habe, die umgehend den zuständigen Ortsbrandmeistern gemeldet worden seien, sei der Brandschutz in Gifhorn sichergestellt. „Wir sind voll einsatzfähig“, versichert Küllmer.

Festes Schichtsystem

Auch Gifhorns Polizei reagiert auf die Omikron-Welle. Der Einsatz- und Streifendienst der Inspektion arbeite seit Anfang des Jahres in einem festen Schichtsystem und in festen Kohorten, erklärt Polizeisprecher Christoph Nowak. „Die Umstellung dahin verlief unproblematisch“, versichert er. Diese Kohorten-Regelung sowie Hygienepläne sorgten auch im Falle der Infektion „für die Minimierung der Ansteckungsgefahr in Reihen der Kolleginnen und Kollegen§, so Nowak. Zudem habe Gifhorns Polizei das Angebot von Antigen-Schnelltests ausgeweitet.

Dienst in Kohorten und festen Schichten: So reagiert Gifhorns Polizei auf die hohen Fallzahlen der Omikron-Welle. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Um Ansteckungen zu verhindern, würden ferner eine Vielzahl von Seminaren durch die Polizeiakademie Niedersachsen in einem Onlineformat angeboten und entsprechend wahrgenommen. geht Gifhorns Polizeisprecher auf eine weitere Maßnahme ein.

Durch Impfungen schwere Corona-Verläufe verhindern: Die Impfquote in den Dienststellen der Polizeidirektion Braunschweig liege deutlich über 90 Prozent, zudem würde auch das dienstliche Angebot einer Auffrischungsimpfung forciert, führt Nowak aus. Ausfälle durch Infektionen könnten aktuell durch die Stärken der Dienstschichten aufgefangen und kompensiert werden, meldet Nowak Gifhorns Polizei als einsatzbereit.

Von Uwe Stadtlich