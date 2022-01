Gifhorn

Seine Corona-Studie mit anonymer Umfrage unter Gifhornern will Prof. Dietmar Urbach, Chefarzt beim Helios-Klinikum, in Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg im neuen Jahr fortsetzen. Nachdem er angesichts nachlassender Teilnahme in den vergangenen Monaten einen Abschluss in Erwägung gezogen hatte, nimmt er davon nun wieder Abstand. Die wissenschaftliche Neugierde ist stärker.

In der anonymen Online-Befragung unter www.covid-nein-danke.de geben Teilnehmer an, wann sie welche Symptome an sich feststellen. Die Ergebnisseite präsentiert in einer Karte eine blaue Kurve mit der Häufigkeit von Symptommeldungen. Parallel dazu gibt es eine rote Kurve mit Positiv-Testmeldungen. Vor allem in den letzten Wochen des abgelaufenen Jahres ist deutlich abzulesen, dass die blaue Kurve häufig den Trend der roten Kurve vorhersagt. Ein weiterer Punkt der Studie ist die Frage, warum manche Menschen stärker erkranken als andere. Die anonyme Umfrage zu Vorerkrankungen und regelmäßig eingenommen Medikamenten dazu hat gezeigt, dass die Symptome bei jenen leichter ausfallen, die Cholesterin- oder Blutdrucksenker einnehmen.

Covid-Umfrage: An der Gifhorner Studie ist auch die Otto von Guericke-Universität Magdeburg beteiligt. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Das ist das Ergebnis von 9 428 Eingaben, die 4 369 Teilnehmende seit Studienstart im April 2020 abgesendet haben, sagt Urbach. Inzwischen fragt er darin auch nach Impfwirkungen. „81 Teilnehmer haben ihre Erst-Impfungen und Nebenwirkungen angegeben.“ Unter den 51 angegebenen Impfreaktionen seien 45 leichte und fünf mittelschwere, ein Teilnehmer habe eine schwere Hauterscheinung angegeben. Bei den gemeldeten 79 Zweitimpfungen habe es nur 27 Angaben zu Nebenwirkungen gegeben. „Drei davon als mittelschwer, sonst leichte.“ Die Boosterimpfungen werte er noch aus.

Die Teilnehmerquote sei weiter gesunken, sagt Urbach über den Verlauf der vergangenen Monate. Dennoch will er entgegen früheren Überlegungen die Arbeit nun doch noch nicht beenden. „Wir würden es beobachtend weiter laufen lassen.“ Darüber hinaus will er in seine Ergebnisseite noch Daten aus England, Israel, Schweden und Deutschland mit einbauen, um weitere Trends zur Pandemie dort deutlich zu machen.

Neue Werbung für Gifhorner Corona-Forschung

„Es treibt uns an, dass die Geschichte noch nicht vorbei ist“, sagt Urbach. Auch die weitere Entwicklung der Omikron-Variante macht Urbach und seine Mitstreiter neugierig. Sie erwägen, ihre Online-Umfrage neu zu bewerben, um weitere Teilnahmen zu erreichen, und wollen darüber mit möglichen Multiplikatoren sprechen. „Wir wollen für Gifhorn eine Infoplattform sein.“

Weitere Studien bestätigen Ergebnis aus Gifhorner Corona-Umfrage

Die Symptom-Kurve als Frühwarnsystem für steigende Corona-Fallzahlen habe sich gegen den PCR-Test nicht durchgesetzt, räumt Urbach ein. Doch in einem anderen Punkt hat die Gifhorner Studie international Aufmerksamkeit erlangt: Dass Blutdrucksenker und Cholesterinsenker offenbar Covid-Symptome abschwächen, habe Einzug gefunden in ein anerkanntes internationales Medizin-Fachjournal. Andere medizinische Publikationen zitierten sie deshalb inzwischen. Und: „Es gibt weitere Studien, die das bestätigen“, sagt Urbach. „Aus rein wissenschaftlicher Sicht ist das ein Erfolg.“

Von Dirk Reitmeister