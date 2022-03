Landkreis Gifhorn

Am Samstag tauchte Gifhorn auch überregional in den Nachrichten mit seinem Spitzenplatz bei den Corona-Fallzahlen auf – am Sonntag waren es drei Landkreise in Niedersachsen, die höhere Inzidenzwerte haben. 392 bestätigte Corona-Neuinfektionen sind für Gifhorn und Umgebung gemeldet – die Inzidenz sinkt minimal von 2253,6 auf 2252,5.

In Gifhorns Klinikum: Vier Covid-Patienten auf Intensivstation

Das Helios-Klinikum Gifhorn meldet für Samstag, dass 4-Covid-Patienten auf der Intensivstation betreut werden, auf der Normalstation sind es 15 Infizierte. Landesweit hat der Landkreis Grafschaft-Bentheim mit 2607,1 den höchsten Inzidenzwert. Den geringsten Wert hat in Niedersachsen Vechta mit 480,9.

Pandemie: Insgesamt 34.098 Corona-Fälle im Kreis Gifhorn

Seit Beginn der Pandemie im Landkreis Gifhorn gab es insgesamt 34.098 Covid-19-Infektionen. 280 Menschen starben in dem Zusammenhang. Landesweit starben 7.797 Menschen im Zuge einer Covid-19-Ansteckung. 1.411.464 Corona-Fälle gab es in Niedersachsen bislang. Aktuell liegt der Landesschnitt bei einer Inzidenz von 1652.