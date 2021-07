Gifhorn

Kommen die Menschen nicht zum Impfen, kommt das Impfen zu den Menschen: Der Landkreis Gifhorn arbeitet an neuen Konzepten, um die Impfquote zu steigern. Denn trotz Sonderaktionen und Piekser im Impfzentrum ohne vorherigen Termin fehlt der Impfkampagne der Schwung.

400 Dosen von Johnson & Johnson gab es am vorigen Samstag im Gifhorner Ratssaal für Kurzentschlossene. Obwohl dieser Impfstoff nur einmal verabreicht nach zwei Wochen einen vollen Schutz gewährleistet, nahmen nur 70 Interessierte das Angebot an. Landrat Dr. Andreas Ebel räumt ein, von der Resonanz enttäuscht zu sein. Die Erwartungen seien nicht erfüllt worden.

Impfen attraktiver und einfacher machen: Im Impfzentrum ist seit Mittwoch kein Termin mehr nötig, und es soll weitere Sonderaktionen geben: Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die tatsächliche Quote im Kreis kann Ebel nicht beziffern. Impfzentrum und niedergelassene Ärzte hätten insgesamt 98 482 Erstimpfungen vorgenommen. Das entspricht einer Quote von 55,9 Prozent der Bevölkerung. Die Quote der Zweitimpfungen betrug Ebel zufolge zum Ende der vorigen Woche 42,3 Prozent. Doch zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner dürften sich auch bei Betriebsärzten sowie Praxen oder Zentren außerhalb des Kreises ihren Piekser abgeholt haben. Sie tauchten in dieser Statistik nicht auf. Es könnte also sein, dass die Quote deutlich höher ist, meint Ebel.

Hürde genommen: Jetzt ohne Termin ins Impfzentrum kommen

Die Impfkampagne braucht neue Anreize, darin sind sich Fachleute in Gifhorn einig. Man müsse den Menschen noch stärker klar machen, dass sie ab sofort im Impfzentrum keinen Termin mehr vereinbaren müssen, sondern spontan vorbei kommen können, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Gifhorn. Das sei am ersten Tag am Mittwoch schon gut angekommen. Auch Apotheker Thorsten Stoye sieht einen wichtigen Faktor darin, den Leuten möglichst wenig Hürden in den Weg zum Piekser zu legen – wie eben bislang das komplizierte Erlangen eines Termins.

Impfquote in der Pflege Eine Impfpflicht für ihre Belegschaften sehen sowohl das Helios-Klinik in Gifhorn als auch die Dachstiftung Diakonie als Betreiber mehrerer Pflegeeinrichtungen als nicht notwendig an. Von rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hätten bereits 795 Personen eine vollständige Immunisierung per Erst- und Zweitimpfung erhalten, heißt es beim Helios-Klinikum. Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten ihre Erstimpfung erhalten und 22 Mitarbeiter, die zuvor Covid-positiv waren, haben ihre entsprechend der Vorgaben des RKI einmalige Impfung sechs Monate nach der Genesung erhalten. Darin seien nicht alle Geimpften aufgeführt, einige hätten sich ihren Piekser bei anderen Gelegenheiten geholt. Helios setze darauf, die Belegschaft „so umfangreich und transparent wie möglich über die Impfung aufzuklären und so mögliche Bedenken zu nehmen. Wir müssen das Corona-Virus in den Griff bekommen, und die Impfung ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung.“ Auf 80 Prozent vollständig geimpftes Personal kommt die Diakonie laut Sprecherin Ingetraut Steffenhagen. „Eine Impfpflicht lehnen wir ab. Es ist ein weitgehender Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, der durch die Pandemieentwicklung nicht gerechtfertigt werden kann.“ Doch angesichts der Impfquote gebe es auch keinen Anlass zum Zwang. Eine Anfrage an Gifhorns DRK-Kreisverband blieb unbeantwortet.

Long Covid: „Die Erkrankung ist nicht witzig“

Aufklärung ist und bleibt für Stoye ein wesentlicher Punkt. „Die Erkrankung ist nicht witzig, das müssen wir immer wieder sagen.“ Long Covid mit Langzeitschäden an Organen betreffe alle Altersgruppen, auch Kinder, auch nach zuvor leichtem Verlauf. Vielleicht müsse man mal provokativer fürs Impfen werben, sagt Stoye.

Er findet auch, dass das Impfen zu den Menschen kommen sollten. Konzepte aus anderen Regionen, wo Impfteams vor Tafel, Moschee oder in sozialen Brennpunkten spontane Piekser anbieten, findet der Apotheker richtig. Auch Dolmetscher sollten zum Einsatz kommen, um die Aufklärung voran zu treiben. „Dazu braucht man natürlich die Kapazitäten“, räumt er ein.

Was die Hersteller tun sollten Der Gifhorner Apotheker Thorsten Stoye sieht auch die Pharmaindustrie gefragt, wenn es darum geht, das Impfen attraktiver und einfacher zu machen. Vakzinhersteller müssten Impfstoffe auch in Einzeldosierungen anbieten. Habe man zwei Impfwillige beisammen, müsse aber noch auf weitere warten, um eine Ampulle komplett wegimpfen zu können, bestehe die Gefahr, dass die Impfwilligen wieder abspringen, weil sie nicht warten wollen oder können. Auch hier kämpfe man mit einer unnötigen Hürde, die vom Impfen abschrecke.

Das werde man kaum noch leisten können, sagt Ehlers. Ärztinnen, Ärzte und ihre Beschäftigten arbeiteten seit Monaten am Limit, die jetzige Urlaubszeit hätten sie dringend nötig. „Die Kollegen sind müde.“ Auch was Bürokratie und Diskussionen um Impfstoffe angehe.

Landkreis Gifhorn arbeitet an „aufsuchenden Impfangebote“

„Der Landkreis wird in seinen Bemühungen zur Steigerung der Impfkampagne nicht nachlassen und auch weiter Sonderaktionen anbieten“, sagt Ebel. „In diesem Zusammenhang sind auch aufsuchende Impfangebote geplant, die im Einzelnen noch abgestimmt werden müssen.“

Von Dirk Reitmeister