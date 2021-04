Landkreis Gifhorn

Der Kreisverband der Grünen hat Dr. Arne Duncker als Landratskandidat offiziell und auf digitalem Weg gewählt, nachdem er ihn schon im Dezember nominiert hatte. Dieses Ergebnis wird nun von den Mitgliedern mittels Briefwahl bis zum 10. Mai bestätigt. „Einen Tag nach der historischen Bekanntgabe unserer ersten Kanzlerkandidatin starten wir nun auch mit Arne Duncker im Landkreis Gifhorn in den Wahlkampf. Mit ihm sind wir gewappnet, um die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu lösen. Diese Wahl wird zur Richtungswahl für eine gute Zukunft; auch und gerade im Landkreis Gifhorn“, kommentierte Imke Byl, Kreissprecherin des Grünen Kreisverbands.

Duncker, der in Meine lebt und als Rechtsanwalt arbeitet, äußerte sich optimistisch und kämpferisch: „Wir treten in diesem Jahr an, um zu gewinnen. Zum ersten Mal sind wir im Bund und im Landkreis nicht nur die dritte Kraft, sondern greifen die vormals großen Parteien an.“ Er sprach von Wechselstimmung und Unzufriedenheit mit hergebrachten Abläufen ebenso wie mit vielen aus Sicht der Grünen unzureichenden Schritten und Beschwichtigungen in den Bereichen Umwelt, Klima, Digitalisierung und Verkehr. „Dieses Jahr 2021 bietet uns die Chance, alles zu ändern, mit fast gleichzeitigen Wahlen im Bund und im Landkreis“, so Duncker.

„Ich bin bereit, als Landrat unseren Weg weiter zu gehen“

Als größte Oppositionskraft im Kreistag – dem Duncker angehört – hätten die Grünen bereits gezeigt, wie es besser geht. „Wir haben in einer lebhaften und leistungsfähigen Fraktion eine Vielzahl von Anträgen zu kleinen und großen Themen der Kreispolitik auf den Weg gebracht. Es gibt damit schon jetzt einen ökologischen und sozialen Gegenentwurf zum bisherigen Stillstand. Ich bin bereit, als Landrat unseren Weg weiter zu gehen.“

Nun startet Duncker in einen Corona-Wahlkampf: „Für die Sommermonate plane ich – sobald die Corona-Lage es zulässt – einen Wahlkampf in Bewegung, vor Ort, zu Fuß oder mit dem Rad quer durch den Landkreis“, kündigte er an.

Der Kreisverband wählt auch die Delegierten für den Landes- und Bundesparteitag

Außer der Wahl des Landratskandidaten hat der Grüne Kreisverband am Dienstag unter anderem seine Delegierten für den Landes- und Bundesparteitag gewählt. Der Landesparteitag Ende Mai wird über die niedersächsische Landesliste für die Bundestagswahl entscheiden. Auf dem Bundesparteitag Anfang Juni wird Annalena Baerbock offiziell als Kanzlerkandidatin gewählt und das Bundestagswahlprogramm beschlossen, zu welchem bereits ein Entwurf veröffentlicht wurde und an dem alle Mitglieder nun in Form von Änderungsanträgen mitwirken können.

Für den Landesparteitag wurden Imke Byl, Henrik Werner, Wiebke Haarbrandt, Dustin Rösemann und Nicole Wockenfuß als Delegierte gewählt, für den Bundesparteitag bekam Henrik Werner das einstimmige Votum der Mitglieder.

Von der AZ-Redaktion