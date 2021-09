Gifhorn

Es wurde gebohrt und gefördert: Das schwarze Gold spielte in den vergangenen Jahrzehnten auch in und um Gifhorn eine bedeutende Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass 52 der 473 in Niedersachsen zur Untersuchung anstehenden Öl- und Bohrschlammgruben sich im Kreisgebiet befinden. Grünen-Landtagsabgeordnete Imke Byl fordert ein langfristiges Monitoring-Konzept – und will dabei die Industrie nicht aus der Verantwortung entlassen.

Gemeinsam mit Dr. Helmut Burdorf, Chemiker und Sprecher der grünen Landes-Facharbeitsgemeinschaft Umwelt, Natur und Verbraucherschutz, erläuterte die Parlamentarierin einen Antrag ihrer Fraktion, der auch für die Altlasten-Verdachtsfälle im Landkreis Gifhorn von Bedeutung ist. Mit dabei waren auch Landratskandidat Dr. Arne Duncker und Kreistagsabgeordneter Christian Schroeder.

Förderzeitraum verlängern

„Mit den bisher eingegangenen Untersuchungsanträgen wird voraussichtlich nicht einmal die Hälfte des Fördertopfes ausgeschöpft“, verweist Byl darauf, dass erst zwei Millionen der von der Industrie bereitgestellten fünf Millionen Euro genutzt worden seien und nun der Rest an die Unternehmen zurückfließen würde. „Das darf nicht passieren“, will Byl den Landtag davon überzeugen, dass die Fördermöglichkeiten für die Untersuchung der Altlastenfälle um weitere fünf Jahre verlängert werden müssten. „Die Industrie darf nicht aus der Pflicht entlassen werden“, will Byl das Geld auch für die Sanierung von Bohrschlammgruben verwenden, wenn von ihnen eine Gefährdung ausgeht.

Akteneinsicht genommen

Burdorf, der Akteneinsicht genommen hat und Gutachten der im Landkreis Gifhorn bereits erfolgten Untersuchungen von Bohrschlammgruben-Verdachtsflächen geprüft hat, sieht ebenfalls Handlungsbedarf – auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. „Das bisherige Untersuchungskonzept geht nicht weit genug“, steht für den Experten fest, dass für die Altlasten-Verdachtsfälle eine regelmäßige Kontrolle notwendig ist. Bei vier von sechs überprüften Bohrschlammgruben im Kreis seien aktuell zwar keine Ausgasungen festgestellt worden, eine verlässliche Garantie, dass dieses auch in Zukunft so bleibe und Schadstoffe nicht ins Grundwasser gelangten, gebe es jedoch nicht.

Als Negativ-Beispiel führt Burdorf eine Altlasten-Verdachtsfläche im Bereich der Gemeinde Leiferde an, die nach seinen Angaben inzwischen in einen B-Plan einbezogen worden sei – gegen eine anderslautende Empfehlung des Landkreises. „So etwas darf nicht passieren und möglich sein“, steht für Byl fest. Der Antrag ihrer Fraktion ziele darum auch darauf ab, „dass Nutzungsänderungen der betroffenen Flächen nur nach behördlicher Genehmigung und spezifischer Risikoabschätzung erfolgen dürfen“.

Dauerhafte Nachsorge

Gemeinsam mit den Kommunen vor Ort gehe es um eine dauerhafte Nachsorge für bestätigte Altlasten beziehungsweise Verdachtsstandorte, bei denen ein Schadstoffpotenzial nicht ausgeschlossen worden sei. Kritik übte Byl am Kreis Gifhorn, der anfangs nur sechs Förderanträge für die Untersuchung von Bohrschlammgruben auf den Weg gebracht habe – erst auf den letzten Drücker seien dann auch noch Anträge für die verbleibenden Altlasten-Verdachtsfälle gestellt worden. Byl: „Unverständlich, warum es so lange gedauert hat.“

Von Uwe Stadtlich