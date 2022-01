Ökumenischer Jahresabschluss-Gottesdienst in Gifhorn über Sterne als Orientierungspunkte

Gifhorn

„Die Sternenkundigen hätten auch zuhause bleiben können – Gründe genug hätte es gegeben“, stellte Georg Julius fest. Aber so wie sich die Sternendeuter – oder Heilige Drei Könige – auf den Weg gemacht hatten und dem Stern zum neugeborenen Jesus in der Krippe gefolgt waren, hatten sich am Silvestertag zum Jahresabschluss auch etliche Gifhorner auf den Weg gemacht, um die ökumenische Jahresabschlussandacht in der Paulus-Kirche mitzufeiern.

Sterne waren der rote Faden der Andacht. Schon der Gang in die Kirche war von „Sternen“ begleitet: Fackeln beleuchteten den Weg. Sie sollten auch zum Abschluss eine Rolle spielen: Jeder Besucher erhielt am Ausgang eine Wunderkerze, die dann gemeinsam an den Fackeln entzündet wurden.

Die Gemeinde singt „Weißt du wie viel Sternlein stehen“

Auch akustische Sterne gab es: Organistin Jutta Kraefft spielte die Träumereien von Robert Schumann zum Einzug, die Gemeinde sang – mit Masken – „Weißt du wie viel Sternlein stehen“, das Bonhoeffer-Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ durfte nicht fehlen.

Die katholische Gemeindereferentin Beate Schulz und die beiden Pastoren Michael Groh und Georg Julius hatten eine Andacht der Hoffnung vorbereitet. „Altes wertschätzend zurücklassen und Neues entdecken“, darum gehe es, so Julius, „und dabei zeigen Sterne den Weg“. „Wohin schauen wir, wenn wir Hilfe erflehen?“, leitete Groh ein Psalmen-Gebet ein, Beate Schulz stellte die Geschichte vom verhältnismäßig kleinen schwarzen Punkt auf dem großen weißen Blatt vor. „Die Schüler, die beschreiben sollten, was sie sahen, gingen alle nur auf den schwarzen Punkt ein, aber nicht auf die viel größere weiße Fläche.“

Christen sollen ihr Feuer vor den Menschen leuchten lassen

Ähnlich die Botschaft eines Textausschnitts aus „Die Elbe – Blick von Blankenese“ von Wolfgang Borchert, der die Sterne sieht, die oben im Himmel liegen, aber auch die Sterne in der Elbe. „Und in der Aller und in der Ise“, ergänzte Julius. Er wolle nichts schönreden, aber es gebe Orientierung. So wie die Feuersäule, die den Israeliten auf ihrer Flucht aus Ägypten nachts den Weg gezeigt hatte, so Groh, der die Leuchtfeuer für die Seefahrt und die Taufkerze für Christen als solche Wegweiser benannte und anklingen ließ, dass es die Christen seien, die ihr Feuer vor den Menschen leuchten lassen sollten.

Von Christina Rudert