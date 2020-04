Öffnung der Altenheime: „Man merkt, dass sie in der Isolation abbauen“

Landkreis Gifhorn

Seit Wochen haben die Seniorenheime im Landkreis Gifhorn wegen Corona die Schotten dicht gemacht und ein Besuchsverbot verhängt, um die meist als Risikopatienten eingestuften Bewohner vor einer Infektion zu schützen. Dass nun das Land Niedersachsen eine Lockerung befürwortet, freut alle Beteiligten. Aber einige Hürden bestehen noch.

„Manche verlieren Lebensmut“

Die Abwägung zwischen Ansteckungsgefahr und der Gefahr, in der Isolation psychisch Schaden zu nehmen, hat die Dachstiftung Diakonie zu dem Entschluss gebracht, den Weg der Lockerungen anzugehen. „Die entsprechenden Öffnungskonzepte sind erarbeitet worden und liegen den Heimbeiräten beziehungsweise zuständigen Ämtern vor“, teilt Vorstand Dr. Jens Rannenberg mit. Es sei immer deutlicher geworden, wie die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre nächsten Angehörigen in den Einrichtungen zunehmend unter dem Kontaktverbot leiden würden, ergänzt Vorstandskollege Hans-Peter Daub: „Ohne die Möglichkeit des Austausches verlieren manche zunehmend Lebensfreude und Lebensmut. Auch das ist wie das Virus eine ernste gesundheitliche Gefahr.“

Beim Schutzmaterial klemmt’s

Der Haken bei der Sache: Da die Pflegeheime noch nicht über ausreichendes Schutzmaterial verfügen, können die Einrichtungen nur in Einzelschritten wieder für Besuche geöffnet werden. „Hier ist nach wie vor auch die Politik gefordert, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser prioritär zu versorgen“, appelliert Rannenberg. Der geringe Bestand an Schutzausrüstung sei der Grund dafür, dass die Öffnung der zur Dachstiftung Diakonie gehörenden Alten- und Pflegeheime nur schrittweise erfolgen kann. Der Besuch der Einrichtung werde immer dann möglich sein, wenn in dem jeweiligen Haus ausreichend Schutzmaterialien zur Verfügung stehen.

An einem Konzept, wie man wieder Angehörige und Heimbewohner zusammen bringen kann, arbeitet auch Korian, Träger etwa vom Haus Eichenhof in der Sassenburg. „Auf Dauer ist ein Kontaktverbot nicht tragbar, für die Bewohner ist das schlimm“, sagt Sprecherin Tanja Kurz. Aktuell liefen die Vorbereitungen, mit welchen Hygienevorschriften endlich wieder Begegnungen ermöglicht werden können.

„Wenn wir die Bewohner noch länger abschirmen, dann wird das mehr Schaden als Nutzen haben“, sagt Alexander Müller, Leiter des Altenheims in Ahnsen. Kleine Aktionen in Gruppen seien wieder erlaubt, freut er sich. Ein Hygienekonzept für die kommende Lockerung des Besuchsverbots habe das Gesundheitsamt schon genehmigt. Kreativ habe man für die Bewohner für etwas Unterhaltung gesorgt, etwa mit Musikdarbietungen im Garten.

Wenigstens etwas näher kommen

Am Montag ergriff eine Angehörige die Initiative und führte vor den Fenstern eine Poi-Jonglage mit Bällen und Fahnen vor. Heike Volkmann bewegt seit Wochen, dass sie und ihre Schwester ihren Vater nur durch Winken und Rufen vom Hof aus kontaktieren können. „Das ist total traurig. Man kann gar kein Gespräch führen. Eine Weile geht das, aber nun merkt man, dass die Menschen in der Isolation abbauen.“ Wenigstens einmal etwas aufmuntern und ablenken, das kam ihr nun in den Sinn. Ihre Jonglage unterlegte sie extra mit einer musikalischen Weltreise mit bekannten Liedern, „damit die Bewohner wenigstens gedanklich etwas rauskommen.“ Auf den Tag eines engeren Kontakts freut sich Heike Volkmann schon jetzt. „Wenn man sich wenigstens etwas näher kommen darf, wäre das schon toll – auch wenn man sich noch nicht gleich knuddeln darf.“

Von Andrea Posselt