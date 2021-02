Obdachlose in Gifhorn: „Niemand muss draußen übernachten“

Gifhorn

Die Temperaturen sind teilweise zweistellig im Minusbereich, für Menschen, die keine eigene Wohnung und kein Dach über dem Kopf haben, wird es da gefährlich. Wie ist die Situation bei den Obdachlosen in Gifhorn? „Die Zahl der Umherziehenden hat sich in den letzten Monaten drastisch reduziert. Es gibt weniger Mobilität“, sagt Uwe Bilau, Sozialarbeiter im Tagestreff „Moin, Moin“. Und das führt dazu, dass sich ziemlich genau sagen lässt, wie viele Menschen in Gifhorn auf der Straße übernachten müssen: nämlich keine.

„Glücklicherweise haben wir in Gifhorn nicht die aus den Großstädten bekannten Probleme. Niemand muss draußen übernachten“, sagt Stadtsprecherin Annette Siemer. Allen beteiligten sozialen Trägern und der Polizei sei die Notfallnummer für die Unterbringung von Obdachlosen bekannt. „Die Betroffenen wissen, an wen und wohin sie sich wenden können“, erläutert Siemer.

Im Sommer ist der Bedarf an Übernachtungsplätzen für Obdachlose höher

Uwe Bilau betont den kurzen Draht zwischen „Moin, Moin“ und der Stadt Gifhorn. Wenn sich im Tagestreff jemand meldet, der kurzfristig eine Unterkunft benötigt, kann er schnell an die städtische Obdachlosenunterkunft vermittelt werden. „Die Kapazitäten dort reichen aus. Zum Glück“, sagt der Sozialarbeiter. Etwa zwei Drittel der Unterkünfte sind laut Stadtsprecherin derzeit belegt. Es gebe keinen Mehrbedarf durch die winterlichen Temperaturen. Im Gegenteil: „Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass der Bedarf im Sommer aufgrund der umherziehenden Wohnungslosen größer ist als im Winter“, sagt Siemer.

Wichtige Anlaufstelle: Der Tagestreff „Moin, Moin“. Quelle: Sebastian Preuß

Es variiert, wie viele Menschen täglich in den Gifhorner Tagestreff kommen. Dieser ist Anlauf- und Betreuungsstelle für wohnungslose Menschen und Menschen ohne gesicherte wirtschaftliche Lage. Am Monatsanfang sind es manchmal nur zehn, am Monatsende dann aber 20 bis 25. In normalen Zeiten – also ohne Corona – sind es um die 50, berichtet Uwe Bilau. Warum es jetzt weniger sind? Der Tagestreff musste sein Angebot an die Corona-Regeln anpassen: Skat spielen, etwas Fernsehen gucken oder einfach nur in Gesellschaft sein: All das ist derzeit nicht erlaubt. „Durch das Kontaktverbot fehlen das Soziale und die Kommunikation“, sagt Sozialarbeiter Bilau.

Die Gifhorner spenden warme Kleidung, Mützen und Schals

Wäsche waschen und duschen, mal ein kurzes Gespräch, mehr ist derzeit im Tagestreff nicht möglich. Und natürlich gibt es warmes Essen und Getränke sowie Lunchpakete. „Dieses Angebot ist gerade bei den jetzt herrschenden Temperaturen sehr wichtig“, sagt Stadtsprecherin Siemer – gemeinsam mit dem Landkreis und der Diakonie unterstützt die Stadt den Tagestreff. Neben einer warmen Mahlzeit und einer warmen Dusche freuen sich die Besucher auch über warme Kleidung, Mützen oder Schals. All das wird derzeit vermehrt im Tagestreff abgegeben. „Seit Mai spenden die Leute mehr“, hat Uwe Bilau festgestellt.

Von Christian Albroscheit