Gifhorn

Trotz Fortschritten in der Impfkampagne bleibt das Corona-Testzentrum im Ratsweinkeller in Gifhorn weiter in Betrieb. Das teilten am Freitag Stadt und Betreiber mit. Aktuell steigen nicht nur die Inzidenzzahlen, sondern auch die Nachfrage nach Schnelltests – auch bei Kindern. Deshalb gibt es für sie nun im Ratsweinkeller auch sogenannte Lollitests.

Die Inzidenz steigt, es grassiert die hoch ansteckende Delta-Variante und die Sommerferien haben begonnen: Seit zwei Wochen verzeichnet Zentrums-Betreiber Marco Fernandes deshalb wieder mehr Zulauf im Ratsweinkeller in Gifhorn. „Wir merken, dass die Unsicherheit wieder da ist.“ Und wie seine 14 Beschäftigten auch feststellen: zu Recht. „Die Positiv-Quote ist angestiegen. Das ist Standort übergreifend so.“ Auch in seinen Testzentren in Hannover, Wolfsburg und Düsseldorf.

Testzentrum im Ratsweinkeller: Die Einrichtung bleibt weiter bestehen und hat ihr Angebot um Lollitests für Kinder erweitert. Quelle: Dirk Reitmeister

Sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte kommen zum Test. Hintergrund sind laut Fernandes häufig Reisen, Besuche bei der Oma oder die Teilnahme an einer Schulabschlussfeier. Für die Urlaubsreise bezahlen die Kunden gern PCR-Tests aus eigener Tasche. Auch Antikörpertests seien gefragt, mit ihnen wollen Geimpfte ihren Schutzstatus checken.

Öffnungszeiten und Terminbuchung Das Testzentrum im Gifhorner Ratsweinkeller ist montags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können im Internet unter www.deincoronatestzentrum.de gebucht werden, auch Spontanbesuche sind möglich.

Jetzt auch Lollitests für Kinder: „Super Erleichterung“

Mitarbeiter Maximilian Berlinecke rechnet damit, dass in den kommenden Tagen und Wochen mehr Kinder ins Testzentrum kommen. Er kann ihnen nun einen Lollitest reichen. „Sehr zufrieden“ sei die Reaktion der jungen Kunden. „Das ist eine super Erleichterung.“ Auch Fernandes freut sich, die Lollitests anbieten zu können. „Es wird angenommen und funktioniert super.“ Die Kindergärten seien über das Angebot informiert worden, sagt Erste Stadträtin Kerstin Meyer.

Weiterbetrieb: Das Testzentrum muss sich auch rechnen

„So lange es sich rechnet, werden wir da sein“, sagt Fernandes aus ökonomischer Sicht – er muss seine Leute ja auch bezahlen können – zur Zukunft des Testzentrums. Die Stadt habe die Räume zu günstigen Preisen vermietet. „Wir haben festgestellt, dass viele Testzentren schließen“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich.

Das Drive-In bei Taxi-Hoffmann gibt’s nicht mehr Das Drive-In-Testzentrum auf dem Betriebsgelände von Taxi-Hoffmann in der Nordhoffstraße schließt am Freitagabend um 19 Uhr seine Pforten. Betreiber Fabian Hoffmann: „Es rechnet sich nicht mehr.“ Die Zahl der Tests ist drastisch gesunken. Hoffmann nennt Zahlen: „Anfangs hatten wir 50 bis 60 Tests pro Stunde, jetzt kommen wir mit Glück auf 20 Tests am Tag.“ Und mit Inkrafttreten der neuen Testverordnung zum 1. Juli bekommen Betreiber pro Test nur noch 15 statt wie bislang 21 Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung erstattet. Damit lasse sich nicht mal mehr kostendeckend wirtschaften, so Hoffmann. „Ich will ja gar keinen Gewinn machen, aber zuzahlen will ich auch nicht.“ Das Personal sei damit kaum noch zu finanzieren, „höchstens zum Mindestlohn“, und Betriebskosten wie die Anschaffung von Schutzkleidung oder die aktuell vom Bund geforderte Umstellung auf Testnachweise per Corona-Warn-App als einzig gültigen Nachweis sind nicht mehr drin. Deshalb schließt Hoffmann.

Er sei froh, dass jenes im Ratsweinkeller am Laufen bleibt. Auch Nerlich sieht weiterhin Bedarf nach Schnelltests und PCR-Tests, gerade jetzt in der Reise-Hochsaison.

Von Dirk Reitmeister