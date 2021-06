Nun also doch noch: Gifhorn feiert Schützenfest – kleiner und in der Fußgängerzone

Gifhorn

Und es wird doch gefeiert: Gifhorn hatte sein Schützenfest für dieses Jahr ja eigentlich bereits abgesagt. Dank sinkender Corona-Inzidenzen und der damit verbundenen Lockerungen soll es jetzt doch noch ein Schützenfest geben. Das wird aber kleiner und in die Fußgängerzone verlegt. Vier Tage soll es trotzdem dauern. Am Freitag präsentierte Bürgermeister Matthias Nerlich mit vielen weiteren Initiatoren und Beteiligten die Pläne.

Die Stadt, die City-Gemeinschaft, das USK und das BSK, die Wista und die Wirtschaftsvereinigung sowie das KURT-Team haben sich Gedanken gemacht. „Wir haben uns überlegt, was kann Gifhorn in diesem Sommer noch feiern. Da steht natürlich zuerst das Schützenfest an. Das ist einer der jährlichen Höhepunkte in Gifhorn und hat lange Tradition“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich. Doch das Fest soll nur der Auftakt werden für diesen Sommer. „Wir werden sehen, was noch geht. Wir werden den Menschen zeigen, dass es sich lohnt, in die Gifhorner Innenstadt zu kommen“, sagte Nerlich.

Mehr gute als schlechte Nachrichten zum Fest

Die schlechten Nachrichten vorweg: Es wird keinen Umzug geben. Und auch kein Königsschießen – eine solche Veranstaltung mit scharfen Waffen in der Fußgängerzone sehen BSK und USK als heikel an. Und auch die Waterlookapelle darf nicht wirklich aktiv werden – ein von der Kapelle angebotenes Platzkonzert beziehungsweise einen Marsch durch die Innenstadt hat die Verwaltung mit Blick auf Corona abgelehnt.

Aber: Die guten Nachrichten überwiegen. Denn die Initiatoren haben sich nicht nur was einfallen lassen, um den Gifhornerinnen und Gifhornern doch noch ein Schützenfest zu ermöglichen. Mit den Aktionen wollen sie auch zu einer Belebung der Fußgängerzone beitragen. Und die heimische Gastronomie, die bis zuletzt besonders unter dem Lockdown gelitten hat, soll ebenfalls von dem Konzept profitieren. Denn die Organisatoren haben bewusst auf Getränkestände verzichtet, damit die örtliche Gastronomie Stühle rausstellen und Umsätze tätigen kann.

Punkte für tolle Gewinne an jeder Station

Die Pläne: Das Schützenfest soll grundsätzlich während des üblichen Betriebes in der Fußgängerzone von Donnerstag bis Samstag, 17. bis 19. Juni, laufen. Am Schillerplatz steht das Schützenfestzelt von Sven Wiese mit Mandeln, Getränken, Imbiss, Zuckerwatte und einem Karussell. Das Zelt soll übrigens auch am Sonntag stehen, die anderen Stationen sind dann aber wieder weg. Der nächste Anlaufpunkt wäre das Schuhhaus Galipp – allerdings nur am Samstag. Dann können alle Feiernden auf der Rutsche im Schuhhaus Punkte sammeln – die gibt es übrigens auch an jeder anderen Station. Wer möglichst viele davon sammelt, hat die Chance auf tolle Gewinne.

Weiter geht es mit der Station an der Bäckerei Leifert. Hier gibt es Eierkränze sowie am Samstag eine Sportstation für Kinder und Jugendliche. An der Volksbank dreht sich ein Karussell, auf Höhe Ernstings Family bietet das Freizeit- und Bildungszentrum Grille am Samstag Aktionen wie Kicker für Kinder und Jugendliche an. Im Bereich Gmyrek werden Crepes verkauft, bei Schütte Schmalzgebäck und am Ende der „Festmeile“ Modes Heideschinken. Am ehemaligen Modehaus Thiele gibt es einen Schießwettbewerb von BSK und USK – ein Glücksschießen für Jedermann und Jederfrau mit Nerf-Gewehren am Donnerstag und Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 16 Uhr.

Nerlich bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Fußgängerzone für das Fest zu schmücken. Fahnen gibt es in der Touristinfo, der städtische Bauhof wird außerdem Birken verteilen. Und wer wegen Corona nicht vor Ort mitfeiern will, kann über das Online-Schützenfest www.gifhorner-schuetzenfest.de trotzdem dabei sein.

Von Thorsten Behrens