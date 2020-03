Noch keine Infektionen: Aber erste Veranstaltungen in Gifhorn abgesagt

Gifhorn

Noch meldet der Landkreis Gifhorn keine Corona-Infektionen, doch einige Veranstalter sagen nun schon vorsorglich Veranstaltungen ab.

So verkündet die katholische Kirchengemeinde St. Altfrid, dass die für den kommenden Sonntag vorgesehene Synode abgesagt ist – eine Vorsichtsmaßnahme aus Sorge vor dem Corona-Virus. Pastoralreferent Martin Wrasmann begründet die Absage so: „Der Synodentag sollte das Thema „Segen“ bearbeiten. Und so heißt es: „Das „Herzstück“ unseres Synodentreffens ist der persönlich empfangene Einzelsegen. Er soll Einzelne be- und anrühren. Dafür ist auch eine rein körperliche Nähe notwendig. Das scheint uns aber in der aktuell unsicheren Zeit, aufgrund des Corona-Virus nicht gut machbar.“

„Fehlt jedoch die persönliche Segenserfahrung, so fehlt auch eine persönliche Offenheit, sich auf das Thema Segen in seiner tiefsten Form einzulassen“ so Beate Schulz, Gemeindereferentin in St. Altfrid. Die Synode wird auf den 19. April, 11 Uhr verschoben.

Gottesdienste finden statt

Schon am vergangenen Wochenende fanden aufgrund der Ansteckungsgefahr keine Mundkommunion und kein Handschlag zum Friedensgruß statt. Entfernt wurden auch die Weihwasserbehälter in den Kirchen. Wichtige Info für Gottesdienstbesucher: Die Gottesdienste am Wochenende finden zu den gewohnten Zeiten statt.

Klinikum sagt Veranstaltungen ab

Auch das Gifhorner Klinikum reagiert und sagt bis auf Weiteres alle Patientenveranstaltungen ab. Darunter zählen unter anderem die Veranstaltungsreihe Klinikum im Dialog, die für den 12. März angesetzt war und die Informationsabende für werdende Eltern. „Damit folgt das Klinikum der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, wonach Großveranstaltungen intensiv bewertet werden sollen“, sagt Sprecherin Lisa Altenbeck. Bei den Veranstaltungen nehmen in aller Regel ältere Menschen bzw. Menschen mit Grunderkrankungen teil. Das Klinikum wolle kein unnötiges Risiko eingehen und die Übertragung von Infektionskrankheiten auf Patiententreffs und -veranstaltungen verhindern.

Corona: Die Hotline im Landkreis Corona: Der Sachstand, den der Landkreis am Donnerstag per Internet verkündete: Anzahl Erkrankungen Landkreis Gifhorn: 0 Anzahl Verdachtsfälle Landkreis Gifhorn: 1 Anzahl getesteter Personen Landkreis Gifhorn: 6 Weiterhin gelten folgende Hygieneregeln: Regelmäßig mit Wasser und Seife Hände waschen, Husten in den Ellbogen, Niesen in ein Einmal-Taschentuch, Abstand zu Personen ca. 1 bis 2 Meter Das Bürgertelefon des Landkreises Gifhorn zum Thema Corona-Virus ist montags bis freitags zwischen 8 und 16 Uhr kostenlos über folgende Nummer erreichbar: 0800 8282444.

Der Landkreis möchte sich nicht zu Anfragen äußern, die über den täglichen Lagebericht hinausgehen, der auf der Homepage des Landkreises einzusehen ist. Ob es bald regionale Corona-Zentren geben wird, werde die Kassenärztliche Vereinigung entscheiden.

Von Andrea Posselt