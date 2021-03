Landkreis Gifhorn

Es hakt beim Impfen, es hakt beim Konzept, wie Bürger im Kreis Gifhorn an die zugesagten kostenlosen Corona-Schnelltests kommen, es hakt zwischen Land und Landkreis. Das ständige Hin und Her und Kompetenzgerangel lässt bei Eckhard Montzka, Samtgemeindebürgermeister in Meinersen, die Hutschnur platzen. „Es ist unglaublich. Ein einziges Kompetenzwirrwarr, ein Desaster, wie wir mit der Krise umgehen.“

„Es ist uns rechtlich untersagt worden“

Da mühe sich die Samtgemeinde nach Kräften, ein Testzentrum aufzubauen – „aber wir dürfen einfach nicht. Es ist uns rechtlich untersagt worden. Dabei stehen wir Gewehr bei Fuß, das unseren Bürgern zu ermöglichen.“ Stocksauer war vor Tagen schon Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich. Die Stadt steht in den Startlöchern, ließ schon den Ratsweinkeller umbauen. Mit Stand von Mittwoch geht es aber immer noch nicht los.

„Warum soll das plötzlich meine Aufgabe als Verwaltung sein?“

„Es ist ein Chaos“, sagt René Weber, Samtgemeindebürgermeister in Wesendorf. Er verfolgt jedoch einen anderen Ansatz als Montzka, weil er eindeutig den Landkreis als Infektionsschutzbehörde in der gesetzlichen Pflicht sieht, für die Errichtung von Testzentren zu sorgen. „Warum soll das plötzlich meine Aufgabe als Verwaltung sein?“

Für René Weber ist eindeutig der Landkreis in der Pflicht

Bürger weist er darauf hin, dass in der Zentrum-Apotheke und im Ärztezentrum Tests möglich sind – in begrenzter Kapazität und nach vorheriger Anmeldung. Dass Wunsch und Wirklichkeit auch nach Tagen der Diskussion im Landkreis noch so weit auseinanderklaffen, obwohl die Allgemeinverfügung des Landes eindeutig die Zuständigkeit beim Landkreis sieht, findet Weber „traurig“.

Samtgemeinde Brome prüft Möglichkeiten

In der Samtgemeinde Brome müht sich Bürgermeisterin Manuela Peckmann nach Kräften, Bürgern das kostenlose Testangebot bieten zu können. Stand am Mittwoch: Man hoffe, einen externen Betreiber zu finden. „Unser Fokus liegt derzeit auf der Klärung von Testmöglichkeiten im bereits zu Tests berechtigten Kreis (Ärzte, Apotheken).“

Für die Sassenburger Verwaltung ist noch vieles unklar

Auch in der Sassenburg arbeitet die Verwaltung aktiv an der Einrichtung eines Testzentrums, würde etwa eine Dorfgemeinschaftseinrichtung zur Verfügung stellen. Alles Weitere liege aber in anderen Händen. Ungeklärt sei, wer wen beauftragt, wer die Kosten trägt.

Hoffnung auf Unterstützung durch den Landkreis

„Momentan gehe ich davon aus, dass dies nur über einen Dritten laufen kann, also insbesondere Arzt oder Apotheke. Die hiesigen Ärzte und auch die einzige Sassenburger Apotheke, mit denen ich gesprochen habe, können dies jedoch selbst nicht leisten. Es gibt aber die Bereitschaft, Arzthelferinnen zur Verfügung zu stellen. Außerdem haben sich bereits Personen bei mir gemeldet, die im Testzentrum unterstützend arbeiten würden. Daher hoffe ich, dass in weiteren Gesprächen, auch mit dem Landkreis Gifhorn, eine umsetzbare Lösung über einen Dritten gefunden werden kann“, sagt der stellvertretende Verwaltungschef Dirk Behrens zum Sachstand.

Und was sagt der Landkreis zum Stand der Dinge? Eine Anfrage der AZ blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Von Andrea Posselt