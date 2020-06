Nächster Dürre-Sommer in Gifhorn? „Wir steuern auf ein Riesenproblem zu“

Landkreis Gifhorn

Sie sind nur ein buchstäblicher Tropfen auf den heißen Stein, die Regenschauer, die in diesen Tagen über den Landkreis Gifhorn ziehen. Selbst Platanen lassen ihre Blätter hängen, an einigen Stellen im Stadtgebiet ist die Aller mit ihren Nebengewässern nur ein kleines Rinnsal. „Wir sehen das mit Sorge, es ist recht trocken, die Pegel sind niedrig“, sagt Silke Westphalen, Geschäftsführerin des Aller-Ohre-Verbandes. Erste sichtbare Folgen: Die Verkrautung an Gewässern nimmt zu.

Nach Dürresommern suchen Gartenbesitzer Lösungen

Eigenheimbesitzer mit Garten graust schon jetzt vor einem weiteren Hitzejahr, sie suchen nach anderen Lösungen als dem traditionellen Bewässern mit der Gießkanne. Die Nachfrage nach Bewässerungssystemen beim Garten- und Landschaftsbaubetrieb Delle und Heinemann in der Sassenburg ist stark gestiegen. „Wer seinen wegen Hitze vertrockneten Rasen neu machen muss, sucht nach Lösungen – erst recht nach den letzten Sommern“, berichtet Firmenchef Rüdiger Heinemann.

Im Idealfall legen sich Gartenbesitzer eine witterungsgesteuerte Beregnung zu, die übers Internet Daten einer nahegelegenen Wetterstation zieht, um so exakt dosiert je nach Temperatur und Niederschlag Wasser abzugeben.

„Ungewöhnlich hoher Wasserverbrauch “

Doch bislang signalisierte das Wetter in 2020 eher nur Wasser marsch in den Gärten. Schon jetzt spricht der Wasserverband Gifhorn von einem „auffälligen sehr hohen“ Gesamtverbrauch in den ersten fünf Monaten des Jahres. „Insbesondere im April hatten wir eine Rekordabgabe. Insgesamt liegt der Verbrauch in den ersten fünf Monaten 10 Prozent über dem in 2018“, berichtet Geschäftsführer Andreas Schmidt. Auch wenn die Grundwasserstände in den Brunnen seit 2018 auf einem niedrigen Niveau sind, macht sich der Wasserverband keine Sorgen um die zur Verfügung stehenden Mengen. Noch nicht – „wie das nächstes Jahr aussieht, wenn wir noch einmal so einen Sommer bekommen, kann ich nicht sagen“, sagt Schmidt.

Hinsichtlich der Tagesspitzen ist der Verbrauch übrigens nicht ganz so extrem gewesen. Die Verteilung über den Tag sei etwas ausgeglichener gewesen. „Wahrscheinlich liegt das an dem vermehrten Homeoffice und etwas anderen Tagesabläufen. Der Tagesverbrauch hat sich durch Corona etwas verschoben und die Morgen- und Abendspitzen sind nicht so ausgeprägt“, bilanziert Schmidt. Schon jetzt sei klar, dass der Wasserverbrauch bisher „ungewöhnlich hoch“ sei.

Schon das Frühjahr war extrem

Auf eine wundersame Wasservermehrung im Wald hofft Knut Sierk, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten Unterlüß. Beim Stichwort „Regen“ platzt ihm erst einmal raus: „Wir brauchen Wasser, Wasser, Wasser.“ Die Sorgen um den Wald im Landkreis Gifhorn nehmen immer mehr zu. „Wir steuern auf den dritten Dürresommer zu, schon das Frühjahr war extrem trocken. Der Bodenwasserspeicher müsste auf zwei Meter aufgefüllt sein, ist er aber längst nicht. Beängstigend.“

Millionen junger Bäume seien gepflanzt worden. „Die wurzeln jetzt im trockenen Oberboden. Das ist sehr kritisch.“ Einen Gewinner kennt Sierk schon jetzt: „Der Borkenkäfer feiert gerade. Das Aufkommen hat sich in den letzten Jahren wahnsinnig aufgebaut. Die Bäume haben keine Abwehrkräfte. Wir steuern auf ein Riesenproblem zu.“ Was jetzt helfen würde: „Wir brauchen über Tage Landregen, Schauer nützen nichts. Am besten haben wir einen total verregneten Sommer. Da bin ich gerne ein Spielverderber.“

Von Andrea Posselt