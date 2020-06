Night of Light: Ein rotes Alarmsignal der Eventbranche im Kreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Rot war die Nacht zum Dienstag im Landkreis Gifhorn – weil die Veranstaltungsbranche auf der Roten Liste der zum Aussterben verurteilten Branchen steht, weil Alarmstufe Rot für einen Milliardenmarkt und hunderttausende Arbeitsplätze herrscht, weil es ein flammender Appell an die Bevölkerung war, sich mit Künstlern und Veranstaltungsbranche zu solidarisieren. In der bundesweiten Night of Lights exakt 100 Tage nach dem Corona-Lockdown waren auch im Landkreis etliche Gebäude rot angestrahlt.

Die Eventmanager, Veranstaltungstechniker und Künstler fürchten um ihre Existenz. Mit der Night of Light haben sie auch im Landkreis Gifhorn ein Signal gesetzt für mehr Solidarität.

„Noch 100 Tage im Lockdown, dann können viele von uns für immer zumachen“, prognostizierte Frank Jacob, gemeinsam mit Sven Bartsch Inhaber von Watt & Volt, Veranstaltungstechniker aus Osloß. Während Watt & Volt mit 28 Spots das Rathaus beleuchtete, waren Marcus Ritter von Kampu-Light und Dennis Behnke von Behne Events an anderen Standorten im Einsatz: In Gifhorn erstrahlten Rathaus, Hochzeitsmühle Lady Devorgilla, Stadthalle und FBZ Grille in Rot. Außerdem beteiligten sich in Rühen DM Elektronik mit Geschäftsführer Heiko Meyer und in Isenbüttel DJ Wolle alias Wolfgang Appel, der in einer Spontan-Aktion gemeinsam mit Bürgermeisterin Tanja Caesar die Night of Light auf die Beine gestellt hatte.

Von 100 auf Null

„Wir mussten von 100 auf Null runterfahren“, schildert Jacob das abrupte Ende ihrer Tätigkeit im März. Zwei feste Mitarbeiter, ein Auszubildender, demnächst ein zweiter, und acht 450-Euro-Kräfte hatten plötzlich nichts mehr zu tun. „Das mit den Soforthilfen war ganz super, aber irgendwann ist das Geld aufgebraucht“, ergänzte Bartsch.

Als die Veranstalter Sina Duckstein vom Fachbereich Kultur bei der Stadt auf die Aktion ansprachen und diese bei Bürgermeister Matthias Nerlich nachfragte, war er sofort bereit, die Gebäude rot anstrahlen zu lassen. „Wenn wir schöne Feste haben wollen, müssen wir Künstler, Alleinunterhalter und Veranstaltungstechniker auch unterstützen“, betonte er. Es gehe darum, die Allgemeinheit zu sensibilisieren für diese Branche und von einer „Alles kostenlos“-Mentalität weg zu kommen. Ein Thema, das auch Volker Schlag auf den Nägeln brennt: „Früher haben die Menschen CDs und Schallplatten gekauft, wenn sie ihre Lieblingskünstler länger nicht gesehen und gehört haben. Heute laden sie sich alles kostenlos aus dem Internet runter.“ Dass über Ticketpreise gejammert werde, kann er nicht verstehen: „Davon müssen wir leben.“ Und das Equipment finanzieren. Zumal beispielsweise die Karten für die Stadthalle von der Stadt hoch bezuschusst werden, wie Nerlich erinnerte.

Keine Perspektiven

„Hochzeiten, private Feiern, Altstadtfeste – alle Buchungen sind storniert“, berichtete der Isenbütteler Veranstaltungstechniker DJ Wolle alias Wolfgang Appel. Genau wie Jacob, Bartsch, Ritter und Schlag hält er die Vorsichtsmaßnahmen der Bundesregierung für sinnvoll, aber irgendwann ist das Geld, das auf der hohen Kante lag, aufgebraucht. „Meine Reserven waren eigentlich für etwas anderes gedacht“, stellt auch Schlag fest. „Wenn jetzt etwas Unvorhergesehenes passiert, ist Schluss.“ Das befürchtet Jacob ohnehin: „Wir haben gerade keine Perspektiven – bis Ende Oktober sind Großveranstaltungen abgesagt, dann ist die Freiluft-Saison vorbei.“ Und Meyer meint sogar: „Ich wünsche mir, dass die Politiker auch die Veranstaltungen in den Blick nehmen und Lockerungen beschließen. Schließlich würden wir uns an die Regeln halten.“

Wobei Schlag seinen Optimismus in dem Punkt verloren hat: „Diejenigen, die gerade am meisten über die Corona-Maßregeln schimpfen, sind nicht diejenigen, die zu uns zu den Veranstaltungen und in die Clubs kommen.“ Und so bleibt der gemeinsame Wunsch der Veranstaltungsbranche: mehr Solidarität bitte. Damit auch nach Corona große und kleine Feste und die Kultur noch möglich sind.

Von Christina Rudert