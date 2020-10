Gifhorn

Ein bisschen Abwechslung kann nicht schaden, erst recht nicht in Corona-Zeiten. Weil es mit dem Verreisen gerade so eine Sache ist – die Infektions-Zahlen steigen schließlich ständig, in anderen Ländern teilweise noch viel bedrohlicher als bei uns – und auch Begegnungen mit dem Freundeskreis oder der Familie nicht empfehlenswert sind, sind angenehme Alternativen gefragt. Die AZ-Redakteurinnen und -Redakteure berichten, womit sie sich ihre Freizeit auf angenehme Weise vertreiben.

Andrea Posselts Tipp: Ab nach draußen

Im Herbst ein Muss: AZ-Redakteurin Andrea Posselt liebt Waldspaziergänge, etwa im Eyßelforst. Quelle: Lea Rebuschat

Raus an die frische Luft, den Herbst im Wald genießen, heißt für mich die Devise bei Wind und Wetter. Das Farbspiel der Blätter, die meist klare Luft in dieser Jahreszeit sind zum Entspannen prima. Meine Lieblingsorte in Gifhorn: Eyßelforst und die Gifhorner Schweiz. Auf dem Weg in den Wald Kastanien sammeln für ein bisschen Deko zu Hause. Basteltipps kann ich leider nicht geben, da ich von Kindesbeinen an eine Allergie gegen Basteln habe. Bei Youtube gibt es aber jede Menge Ideen, was man mit Kastanien basteln kann. Ist es draußen irgendwann zu ungemütlich, gibt’s nach der Heimkehr ein Bad. Danach auf dem Sofa lesen – der Bücherstapel ist im Sommer gewachsen – und mal wieder lange mit den besten Freunden telefonieren – das ist für mich ein idealer Herbsttag.

Im Herbst besonders attraktiv: Hilke Kottlick geht auf Fotopirsch. Quelle: Niklas Kottlick

Hilke Kottlick geht mit der Kamera auf Fotopirsch

Mich zieht es immer wieder ans Meer. Das geht zurzeit nicht, Corona beherrscht den Herbst. Wir machen das Beste daraus. Mein Tipp: zeitig aufstehen und mit dem ersten Tageslicht– das ist gar nicht mehr so früh, sondern gegen 7.15 Uhr – geht es raus in die Natur. Kamera oder Handy nicht vergessen, die meisten Mobiltelefone sind ja mit recht hochwertigen Kameras bestückt. Bereits am Rand von Wiesen und Wäldern, besonders aber an Flussläufen von Oker, Aller oder Ise umhüllt feiner Herbst-Nebel mit seinen durchscheinenden Schleiern Bäume, Sträucher, Gräser – vielleicht auch Biber und Nutria, Ahornblätter und Fliegenpilze. Kommen erste Sonnenstrahlen dazu, entstehen Motive und Lichtverhältnisse, von denen Fotografen wie David Hamilton wohl geträumt haben. Ziehen Freunde oder Familie mit – steht auch dem Fotografen-Spaß nichts mehr im Weg – Fantasie ist gefragt. Wieder zu Hause, gibt es ein gutes Frühstück für alle und beim Betrachten und Auswerten der Fotos werden die schönsten Aufnahmen gekürt.

Das Wetter ist egal: Dirk Reitmeister ist fast das ganze Jahr über mit dem Fahrrad unterwegs. Quelle: Lea Rebuschat

Dirk Reitmeister zieht es mit dem Rad zu den Zugvögeln

Rauf aufs Rad und los – nicht nur im Sommer. Im Herbst offenbart der Kreis Gifhorn seine Reize für Tierinteressierte. Denn die Zugvögel rasten nicht nur an Ostseeküste oder Müritz. Von der Kreisstadt aus muss niemand weit radeln, um rastende Kraniche zu beobachten. Die hauen sich nämlich tagsüber gern den Magen voll auf den abgeernteten Maisschlägen entlang der Ise bei Gamsen und Kästorf. Auch Wahrenholzer haben familienfreundliche Distanzen, denn südlich ihres Dorfes in Richtung Neudorf-Platendorf habe ich in der Vergangenheit auch immer wieder Kranich-Hundertschaften beobachtet. Im Winter übernehmen dann nordische Singschwäne dort „die Schicht“, sie überwintern bei uns. Naturbegeisterte aus dem Papenteich können nahe der Stapelteiche bei Meine Grau- und weitere Wildgänse beobachten. Und der Ilkerbruchsee mit zahlreichen Beobachtungspunkten – längst kein Geheimtipp mehr – ist aus Isenbüttel und auch aus der Stadt Gifhorn noch gut zu erreichen. Den Westen „bedient“ das Viehmoor bei Leiferde mit Tierbeobachtungen. Man muss also den Kreis Gifhorn nicht verlassen, um Zugvögel zu erleben – und braucht nicht einmal das Auto zu bemühen.

Spielen geht auch zu Zweit und zur Not sogar allein: So vertreibt Christina Rudert den Herbst- und Coronablues. Quelle: Lea Rebuschat

Christina Rudert geht mit Spielen gegen den Herbst- und Coronablues an

Es muss gar nicht immer ein neues Spiel sein, auch Klassiker haben schon so manche Stunde auf vergnügliche Art vertrieben. Zum Glück ist mein Mann genau so ein Spiele-Fan wie ich. Langeweile kommt in der Freizeit nicht auf, auch wenn große Spielerunden natürlich meist lustiger, aber zurzeit nicht sinnvoll sind. Einer unserer Dauerbrenner – wenn wir nicht Schach spielen – ist Qwirkle. Formen und Farben mit Glück und Strategie in Reih und Glied bringen, das ist amüsant und kurzweilig. Wer nachher die meisten Punkte hat? Egal. Und: Dieses Spiel kann man mit der ganzen Familie ebenso spielen wie zu zweit. Nur zu zweit hingegen lässt sich eine Neuentdeckung von mir spielen: Lost Cities. Dabei geht es um Expeditionen und natürlich um den Ehrgeiz, schneller als der Konkurrent am Ziel zu sein. Auch hier gefällt mir die Mischung aus Glück und Strategie – und weil man den anderen ein bisschen ärgern darf, ist es doppelt lustig. Wenn mein Mann keine Lust auf Spiele hat oder nicht da ist, kommt das Puzzle zum Einsatz. Dabei höre ich ein Hörbuch (zurzeit „Schneewittchen muss sterben“ von Nele Neuhaus). Und für zwischendurch habe ich Mahjong auf dem Handy.

Herbstzeit ist Lesezeit Quelle: Susanne Stadtlich

Uwe Stadtlich genießt Thriller und TV-Dokus

Nach Feierabend mit meinem neuen E-Bike eine Runde drehen – im Herbst und Winter kommt dabei häufig nur wenig Freude auf. Meistens ist es nass, kalt und grundsätzlich dunkel. Langeweile habe ich jedoch nicht, denn die kalte Jahreszeit ist Lesezeit. Einer der Lieblingsautoren meiner Frau ist inzwischen auch mein Favorit unter den Schriftstellern: Es handelt sich um Harlan Coben. Mit seinem aktuellen Thriller „Suche mich nicht“ schaffte es der 1962 in New Jersey geborene Autor erneut in die Bestseller-Listen. Ich konnte das mehr als 470 Seiten dicke Buch einfach nicht mehr aus der Hand legen – der Nieselregen draußen war schnell vergessen. Inzwischen finden sich in meinem Bücherregal gleich mehrere Coben-Thriller: „Honeymoon“, „Totgesagt“ oder „Kein Sterbenswort“ – sie alle sind packend geschrieben und haben mich begeistert. Fesselnd sind jedoch nicht nur Bücher. Auch die Dokumentationen in der ZDF-Mediathek haben es mir angetan. „ Albert Speer und der Traum von Hollywood“, „Söhne der Sonne – die Inka“ oder „Der große Tempel des Ramses“: Die ZDF-History-Beiträge finde ich ebenso spannend wie die Werke des amerikanischen Erfolgsautoren. Reinschauen – egal ob Coben-Thriller oder Mediathek – lohnt sich auf jeden Fall.

