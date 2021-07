Gifhorn

Besser geht es nicht: Die Gifhornerin Lara Geermann hat ihr Abitur am Otto-Hahn-Gymnasium mit der maximalen Punktzahl abgelegt – und ist damit zusammen mit einer Oldenburger Schülerin beste Abiturientin Niedersachsens. Im Interview mit AZ-Redakteur Christian Albroscheit spricht die 19-Jährige über besondere Leistungen in Corona-Zeiten, Digitalisierung an Schulen und ihre Zukunft außerhalb Gifhorns.

900 von 900 Punkten: Du hast zusammen mit einer Schülerin aus Oldenburg das beste Abitur Niedersachsens. Wie hast du reagiert, als du davon erfahren hast?

So richtig realisiert habe ich es eigentlich immer noch nicht. Ich hatte zwar die Hoffnung, es zu schaffen, dachte aber auch immer, dass ich bestimmt ein paar Punkte weniger habe.

Wie schafft man es denn, so ein Abitur hinzulegen?

Ich glaube, ein Vorteil ist, dass ich ein relativ offener Mensch bin. Es ist wichtig, dass man auch mündlich viel mitarbeitet, weil das in die Noten mit einfließt. Ansonsten: Disziplin. Man muss auch wirklich lernen, darf sich nicht ablenken lassen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ. Irgendwann habe ich mir selber gesagt „Ich möchte das jetzt schaffen“ – und dann mache ich das halt.

Lesen Sie auch Niedersachsens beste Abiturientin Lara Geermann kommt vom Gifhorner OHG

Mit einer Durchschnittsnote von 1,97 wart ihr ja insgesamt ein sehr guter Jahrgang. Woran liegt das?

Wir waren mit 57 Leuten ja ein sehr kleiner Jahrgang. Und ich glaube, die Leute in unserem Jahrgang waren alle sehr ehrgeizig und engagiert. Jeder war bereit, Arbeit in die Schule reinzustecken.

Trotz Corona schaffte der OHG-Jahrgang ein gutes Abitur-Ergebnis

Eure Oberstufenzeit stand beinahe komplett unter dem Eindruck von Corona. Habt ihr dieses Ergebnis trotz Corona oder vielleicht sogar wegen Corona erreicht?

Da würden wir alle eher sagen „trotz Corona“. Unsere Lehrer haben gesagt, dass die Abi-Klausuren teilweise sogar schwerer waren als in den Vorjahren. Wir mussten uns durch die Zeit im Homeschooling relativ viel selbst beibringen und uns auch umstellen. Wenn man sich wirklich hingesetzt hat, hat man es auch hinbekommen. Aber wenn man lieber etwas anderes gemacht hat, dann wurde es halt schwer.

So wird man Niedersachsens beste Abiturientin Zusammen mit Klara Schäfer von der Freien Waldorfschule Oldenburg hat Lara Geermann vom Gifhorner OHG das beste Abitur Niedersachsens abgelegt. Beide erreichten 900 von 900 Punkten und damit eine Abi-Note von 1,0. Sie erhielten vom Land Niedersachsen einen Bildungsgutschein im Wert von 1000 Euro. Für die drei besten Abiturienten des Landes gab es zudem eine Einladung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne nach Hannover. Drittbester Abiturient war der Hannoveraner Bela Brandwein (895 Punkte). 900 von 900 Punkten sind nur zu erreichen, wenn jede Zeugnisnote der Oberstufe 15 Punkte beträgt. Das entspricht einer 1+. Lara Geermann legte die Abiturprüfung in Englisch, Deutsch und Informatik (Leistungskurse), Geschichte-bilingual (schriftliche Prüfung) und Spanisch (mündliche Prüfung) ab.

Dann war es gut, dass ihr das letzte Jahr komplett in der Schule wart?

Genau. Das hat auf jeden Fall geholfen. Da konnten wir die Sachen, die im Homeschooling vielleicht nicht so gut geklappt haben, noch einmal vertiefen.

Die Formulierung „wegen Corona“ hatte ich im Kopf, weil ihr euch vielleicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren konntet, also auf die schulischen Leistungen.

Prinzipiell stimmt das natürlich. Wir konnten ja nicht großartig feiern gehen oder so. Aber es braucht eben auch Disziplin, nicht noch die dritte Netflix-Serie durchzugucken, sondern allein zu lernen.

Für Lara Geermann hat das Abitur keinen Corona-Makel

Hat das Abi 2021 für dich einen Corona-Makel?

Das würde ich nicht sagen. Wir haben genauso hart gearbeitet wie andere. Vielleicht sogar mehr, weil wir uns vieles selbst beigebracht haben. Und die Klausuren waren genauso lernintensiv und anstrengend.

Lesen Sie auch Kommentar von AZ-Redakteur Christian Albroscheit: Ein Sternchen für das Abitur 2021

Seid ihr stolz darauf, es unter diesen Bedingungen geschafft zu haben?

Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist schon etwas anderes als das Abi in den Jahren zuvor.

Wie steht es aus deiner Sicht um das Thema Digitalisierung an Schulen?

Am Anfang war es schon eine Qual, aber mit der Zeit haben alle gut dazu gelernt und sich daran gewöhnt. Ich würde sagen, das OHG ist ganz gut digitalisiert. Die Schule hat iPads bekommen und es gibt auch überall Beamer. Teilweise wurden die Schüler von zuhause in den Unterricht zugeschaltet.

Also hat Corona in dem Bereich viel nach vorne gebracht?

Allgemein würde ich sagen, es ist aufgefallen, dass es deutliche Defizite gibt. Jetzt wurde die Aufmerksamkeit auf das Thema gerichtet, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis das ganze Equipment in den Schulen ankommt. Für den Fall, dass es noch einmal eine solche Pandemie geben sollte, ist man, glaube ich, besser vorbereitet.

Die besten Abiturienten Niedersachsens: Kultusminister Grant Hendrik Tonne (v.l.) hat Bela Brandwein, die Gifhornerin Lara Geermann und Klara Schäfer nach Hannover eingeladen. Quelle: Niedersächsisches Kultusministerium

Was nimmst du für dich persönlich mit aus dieser besonderen Oberstufenzeit?

Einerseits natürlich das selbstständige Arbeiten, wobei ich das vorher auch schon gerne und oft gemacht habe. Andererseits aber auch, die sozialen Kontakte mehr zu genießen. Ich glaube, das wird mehr in Anspruch genommen, wenn es wieder geht. Zum Beispiel, sich im Studium mit Kommilitonen zu treffen. Ich denke, Kontakte zu haben, können viele jetzt deutlich mehr wertschätzen als vor Corona.

„Wir haben das Leben von früher schätzen gelernt“

Glaubst du denn, dass eurem Jahrgang für die Zukunft irgendetwas fehlt?

Das glaube ich nicht. Wir kannten ja die Zeit vor Corona und werden relativ schnell zum Normalen zurückkehren können. Wir haben eher das Leben von früher schätzen gelernt und werden das ausbauen. Aber ich denke, dass den jüngeren Jahrgängen ein paar Erfahrungen fehlen werden.

Fürchtest du so etwas wie Spätfolgen?

Ja, aber wie gesagt eher für die Jüngeren, weil das ganze Soziale gelitten hat.

Was hat dir denn an der Oberstufenzeit am meisten Spaß gemacht?

Ich finde es schön, dass unser Jahrgang auch durch Corona sehr zusammengewachsen ist, dass wir uns alle sehr viel geholfen haben und noch enger miteinander geworden sind. Auch mit Leuten, von denen man das vorher gar nicht gedacht hätte.

Wie geht es für dich nach dem Abi weiter?

Erstmal mache ich ein halbjähriges Praktikum bei einer Braunschweiger IT-Firma. Nicht weil ich Informatik studieren will, sondern weil es mir Spaß macht. Als Beruf hat es mir zu wenig mit Menschen zu tun. Wenn es möglich ist, möchte ich danach ein halbes Jahr ins Ausland. Und ab dem Wintersemester 2022 möchte ich dann Psychologie und Verhaltenswissenschaften studieren, wahrscheinlich in Madrid.

Also geht es raus in die große, weite Welt. Wirst du Gifhorn vermissen?

Mir hat mal jemand gesagt, Gifhorn sei ein schöner Ort zum Aufwachsen und zum Altwerden, aber für die Zeit dazwischen solle man sich etwas anderes suchen. Und das kann ich unterschreiben. Ich mag Gifhorn sehr gerne und eigentlich hat Gifhorn alles, was man braucht. Aber ich möchte jetzt erstmal raus und mehr von der Welt sehen.

Von Christian Albroscheit