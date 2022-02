Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat mit seiner neuen Corona-Verordnung die Winterruhe bis zum 23. Februar verlängert. Das bedeutet, dass weiterhin die Regelungen der Warnstufe 3 gelten. Ein paar Regeln haben sich allerdings geändert.

Ausnahmen von der 2G-plus-Regel:

Von einem negativen Testnachweis – zusätzlich zur Vorlage eines vollständigen Impf- oder Genesenennachweises – sind künftig Menschen ausgenommen, die vollständig geimpft sind und bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, deren zweite Impfung nicht älter als 90 Tage ist, deren Genesung nicht länger als 90 Tage her ist und die nach einer Impfung mit dem Coronavirus infiziert waren.

Beim Sport unter freiem Himmel gilt künftig für Individualsport wie Leichtathletik, Golf und Tennis die 3G-Regel – auch in der Warnstufe 3. Maßgeblich für die Definition als „Individualsport“ ist, dass ständig ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden kann. Auch für Mannschaftssportarten wie Fußball oder Handball kann die 3G-Regel dann angewendet werden, wenn bei individuellem Training in kleineren Gruppen permanent der Mindestabstand eingehalten werden kann. Ist das nicht der Fall, wie beim Tennis-Doppel oder in größeren Lauf-/Golfgruppen, gilt weiterhin die 2G-plus-Regelung. Für das Betreten von geschlossenen Räumen wie Umkleidekabinen und Sanitärtrakten muss ebenfalls weiterhin ein 2G-plus-Nachweis vorliegen. Mannschaftssport und Sport in geschlossenen Räumen unterliegen auch der 2G-plus-Regel. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind davon ausgenommen.

2G-plus-Regel:

Für öffentliche Sitzungen, Zusammenkünfte oder Veranstaltungen mit zehn bis 500 Teilnehmern gilt sie drinnen und draußen, ebenso für die Gastronomie mit Ausnahme des Außer-Haus-Verkaufs und des Lieferservices. Werden maximal 70 Prozent der Kapazitäten belegt, entfällt die Testvorschrift, dann gilt 2G. Ausgenommen sind vorgeschriebene Sitzungen, kommunale Gremien und religiöse Veranstaltungen. Für letztere gilt im Landkreis Gifhorn auch die 3G-Regel nicht mehr. Geschlossen bleiben Diskotheken, Clubs und Einrichtungen, in denen Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten werden. Unverändert bleibt bei körpernahen Dienstleistungen sowohl drinnen als auch draußen die 3G-Regel bestehen, ausgenommen sind medizinisch notwendige Anwendungen.

Was bedeuten die G-Regeln? 3G, 2G, 2G plus – da kann man schon mal durcheinander kommen. Welche Regel was bedeutet: Geimpft: Zwei Impfungen erforderlich, die zweite Impfung darf nicht länger als 90 Tage zurück liegen. Geboostert: Die dritte Impfung als Auffrischungs-Impfung oder Booster ist erfolgt, die Zeitspanne spielt keine Rolle. Genesen: Die Infektion darf nicht länger als 90 Tage her sein. Getestet: Ein kostenloser Bürgerschnelltest reicht, aber das Ergebnis muss offiziell bestätigt sein auf Papier oder digital. 3G: Damit sind die wenigsten Einschränkungen verbunden, die 3G-Regel gilt beispielsweise für körpernahe Dienstleistungen. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, kann sie in Anspruch nehmen. 2G: Gilt beispielsweise im Einzelhandel, der über den täglichen Bedarf hinaus geht. Geimpft oder genesen sind hier die Voraussetzungen. 2G plus: Geimpft oder genesen plus ein Testnachweis, zum Beispiel, um in geschlossenen Räumen Sport treiben zu dürfen. Der Testnachweis ist nicht erforderlich, wenn bereits die dritte Impfung erfolgt ist, wenn die zweite Impfung nicht länger als 90 Tage her ist, wenn die Genesung nicht länger als 90 Tage her ist oder wenn nach einer Impfung eine Infektion mit dem Coronavirus erfolgt ist.

Kindertagesstätten:

In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege wird ab dem 15. Februar aus dem freiwilligen Testangebot eine verbindliche Testpflicht. Dreimal pro Woche müssen sich alle Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres testen lassen. Ansonsten gilt ein Zutrittsverbot. Ausgenommen davon sind betreute Kinder unter drei Jahren – also Krippenkinder –, Beschäftigte der Einrichtung sowie Polizei, Feuerwehr, Rettungssanitäter und technischer Notdienst, die in die Einrichtung kommen. Darüber hinaus müssen alle Personen – ausgenommen die betreuten Kinder, die Beschäftigten und vom Träger hinzugezogene Dritte – in geschlossenen Räumen mindestens eine FFP2-Maske tragen.

Schulen:

In Schulen verlängert sich die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler (ein Test pro Präsenztag) ebenfalls bis vorerst 23. Februar. Ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft sind und bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben oder nach doppelter Impfung von einer Infektion genesen sind.

Alten- und Pflegeheime:

Hier ist weiterhin ein negativer Testnachweis für jeden, der die Einrichtung betritt, zwingend erforderlich. Dabei ist der Impfstatus nicht maßgeblich. Zudem gilt eine verschärfte medizinische Maskenpflicht (mindestens FFP2/KN95).

Kontaktbeschränkung:

Für private Treffen gilt weiterhin die Kontaktbeschränkung auf Personen des eigenen Haushaltes zuzüglich zwei Personen eines weiteren Haushaltes, sobald auch nur eine Person ungeimpft ist. Für private Treffen von geimpften und genesenen Personen bleibt es bei der Obergrenze von zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren sowie Betreuungspersonen für pflegebedürftige Menschen und Menschen mit Behinderungen werden nicht eingerechnet. Diese Regeln gelten auch für Treffen in der Gastronomie oder in gemieteten Räumlichkeiten sowohl drinnen als auch draußen.

FFP2-Maskenpflicht:

Für sämtliche Versammlungen unter freiem Himmel – auch nicht angemeldete – gilt nach wie vor eine Maskenpflicht mindestens des Schutzniveaus FFP2 oder KN 95. Auch wenn die Allgemeinverfügung des Landkreises nicht verlängert wurde, die die Maskenpflicht bei Versammlungen geregelt hat, weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass diese Pflicht trotzdem gilt. Ebenso ist nach Möglichkeit der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten – beides regelt die geänderte Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. Zu tragen ist eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder gleichwertig, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren brauchen nur eine Stoffmaske. Die zuständige Versammlungsbehörde kann die Versammlung aus Gründen des Infektionsschutzes beschränken und weitere Regelungen treffen. Auch im Einzelhandel ist das Tragen einer Atemschutzmaske mindestens dieses Schutzniveaus verpflichtend. Ladenbesitzer können von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und den Einlass auf Geimpfte und Genesene nach der 2G-Regel begrenzen. Auch in den Kreishäusern der Kreisverwaltung gilt während der Öffnungszeiten die Pflicht zum Tragen einer FFP2/KN95-Maske sowie die 3G-Regel.

Von Christina Rudert