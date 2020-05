Corona-Homeschooling: Gifhorns Politik plant IT-Hilfe für arme Kinder

Gifhorn

Corona zwingt auch die Schulen dazu, neue Unterrichtswege zu beschreiten. Beim digitalen Lernen – dem Homeschooling – werden jedoch Kinder und Jugendliche aus armen Familien abgehängt, viele haben keinen Computer daheim. Gifhorns Politik will helfen. Ein Eilantrag von CDU/Grünen fand im Verwaltungsausschuss Zustimmung.

Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, dass Kinder in Hartz-IV-Haushalten und in Familien mit Migrationshintergrund schlechter ausgestattet sind: Sie haben seltener ein eigenes Zimmer, einen Schreibtisch, einen Computer oder einen Drucker. „Wir sind unter anderem durch die Medien auf diese Thematik aufmerksam und gemeinsam initiativ geworden“, nennt CDU-Fraktionschef Thomas Reuter den Grund für den Eilantrag von Christdemokraten und Grünen.

Anschluss nicht verlieren

„Verhindern, dass arme Kinder den Anschluss verlieren, benachteiligt werden und völlig vom Radar abtauchen – darum geht’s“, sieht Reuter dringenden Handlungsbedarf. Nun sei erst einmal die Stadtverwaltung gefragt: Sie hat im Verwaltungsausschuss den Auftrag bekommen, eine „Bedarfs- und Bestandsanalyse“ auf den Weg zu bringen. „Wenn notwendig, erarbeitet die Stadt Gifhorn als Schulträgerin mit den Schulen Konzepte, um gleiche Bildungschancen für alle zu ermöglichen“, heißt es in dem Eilantrag. „Die Schulen fahren nur schrittweise und langsam wieder hoch – viel Unterricht findet weiterhin zu Hause statt“, sagt Reuter. Ziel sei es, allen Schülerinnen und Schülern gleiche Lernbedingungen zu ermöglichen. Reuter: „Dafür ist eine entsprechende Ausstattung für alle unumgänglich.“

Kreative Lösungen

Der CDU-Chef setzt angesichts der Haushaltssperre auf kreative Lösungen. „Wir wollen Fördervereine, Hilfsfonds und auch Firmen mit ins Boot holen“, so Reuter. Unternehmen wie Gifhorns IAV könnten unter Umständen abgeschriebene Computer bereitstellen, auch Spendensammlungen seien denkbar.

Rüdiger Wockenfuß (Grüne) will diese IT-Hilfe für Schülerinnen und Schüler aus armen Familien nicht nur kurzfristig und in der Corona-Krise anbieten. „Der digitale Unterricht wird in Zukunft eine immer größere Bedeutung bekommen, darum geht es um die Schaffung eines verlässlichen und mittelfristigen Angebots“, steht für Wockenfuß fest. Als Finanzausschuss-Vorsitzender weiß Wockenfuß natürlich, dass es in Zeiten der Haushaltssperre nicht einfach sein wird, städtische Gelder dafür locker zu machen. „Wir müssen uns aber um diese Kinder kümmern – trotz Haushaltssperre muss eine Lösung her.“ Wie Reuter verweist auch Wockenfuß „auf kreative Lösungen“ und die Unterstützung durch Sponsoren. „Perspektivisch geht es um eine vernünftige und dauerhafte Lösung“, so der Vorsitzende des Finanzausschusses.

Nicht auf die lange Bank

Bis wann sollen erste Daten und Zahlen auf dem Tisch liegen, um das Projekt anzuschieben? – Reuter hofft darauf, dass die Verwaltung vielleicht schon am 28. Mai erste Ergebnisse auf den Tisch legen kann. „Dann tagt der Verwaltungsausschuss erneut“, so der CDU-Chef. „Ob dieser Termin gehalten werden kann, ist jedoch fraglich“, weiß Reuter, dass in Corona-Zeiten auch der Fachbereich Schulen große Herausforderungen zu bewältigen hat. Auf die lange Bank dürfe dieser Antrag jedoch nicht geschoben werden, fordern Reuter und Wockenfuß. Wartezeit würde die Bildungschancen dieser Kinder nämlich weiter reduzieren.

