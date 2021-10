Gifhorn

Diese Wiederbelebung liegt Ralf Bettermann, Leiter der DLRG-Ortsgruppe Brome, sehr am Herzen. Dass ausgerechnet in der Stadt Gifhorn keine Rettungsschwimmer mehr aktiv sind, möchte er nun mit vereinten Kräften und Unterstützung durch die Meinerser Ortsgruppe, ändern. Bettermann ist nämlich wichtig, dass jedes Kind, das die Grundschule verlässt, schwimmen kann.

Bettermann beklagt „jahrelangen Stillstand“ in der Kreisstadt

„Da wollen wir auch in Gifhorn wieder hin, nachdem es jahrelangen Stillstand in der Schwimmausbildung hier in Gifhorn gegeben hatte. Diesem Dilemma konnten wir nicht weiter tatenlos zusehen, daher entschlossen wir uns gemeinsam mit der Ortsgruppe Meinersen, hier wieder Schwung rein zu bringen.“ Zweiter Vorsitzende der Gifhorner ist Harald Bochow. Er ist zeitgleich der erster Vorsitzende der DLRG in Meinersen.

Wie stark sie nun nach und nach in Gifhorn loslegen wollen, bewiesen die Initiatoren jetzt bei einem großen Aktionstag in der Fußgängerzone. Mit mehreren Fahrzeugen aus dem Katastrophenschutzzug der DLRG präsentierten sie sich am Ceka-Brunnen. Jugendliche aus dem JET Team Brome (Jugend-Einsatz-Team) waren mit Begeisterung dabei.

Die Reaktion der Gifhorner gibt Bettermann Auftrieb. Viele Gifhorner seien begeistert und verwundert zugleich gewesen, dass es in Gifhorn eine DLRG gibt. Einige jahrelange Mitglieder der Ortsgruppe Gifhorn besuchten ebenfalls den Stand lobten das vorgestellte Leistungsspektrum.

Am liebsten würde Bettermann in Gifhorn gleich mit Schwimmkursen loslegen. „Bis der komplette Schwimmbetrieb unter dem Namen der DLRG Gifhorn jedoch starten kann, dauert es allerdings noch ein bisschen.“ Peter Kunkel, Pressereferent der Ortsgruppe Gifhorn und zweiter Vorsitzender aus Brome, erklärt: „Uns fehlen noch Ausbilder in Gifhorn.“ In Brome und Meinersen seien die Trainer voll ausgelastet wegen der Corona bedingten Wartelisten.“ Dass auch Bürgermeister Matthias Nerlich und der neue Landrat Tobias Heilmann vorbei schauten, gibt der neuen Ortsgruppe Rückenwind.

Die Gifhorner DLRG sucht Ehrenamtliche

Ausgestellt waren ein MAN LKW mit einem Absetzcontainer für Rettungstaucher. Ebenfalls wurde der Einsatzleitwagen des Bezirkes Braunschweig vorgestellt. Als Resümee der Informationsveranstaltung erklärte der Gifhorner Vorsitzende: „Dies war ein toller Tag für die DLRG Gifhorn, aber auch für die Gifhorner, die die DLRG selten so professionell in Gifhorn gesehen haben. Aber was jahrelang vernachlässigt worden ist, kann nicht in einem halben Jahr funktionieren. Corona bedingt dauert leider alles noch ein wenig länger. Wir werden aber die Grundfeste für einen Neuanfang legen.“ Wer sich engagieren möchte, kann sich per Mail melden an die Adresse Vorstand@gifhorn.dlrg.de.

Von der Redaktion