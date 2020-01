Beim Staatsorchester Braunschweig gibt’s sogar was zu gewinnen

Gifhorn

Schwungvolle Melodien von Johann Strauß, Robert Stolz und auch Ludwig van Beethoven läuteten den Jahresbeginn in der Stadthalle ein. „Nehmen Sie den Klang von heute Abend mit, und dann kann das neue Jahr nur schön werden.“ Mit diesen Worten eröffnete die erste Vorsitzende des Kulturvereins Britta Scheller den Konzertabend.

Bereits seit 2007tritt das Staatsorchester Braunschweig zum Einstieg in das neue Jahr in der Stadthalle auf. In diesem Jahr gab es einen neuen Dirigenten. Voller Kraft und Elan übernahm Christopher Lichtenstein zum ersten Mal die musikalische Leitung des Konzertes. Mit einer abwechslungsreichen Mischung der modernen und klassischen Musik konnte das Orchester sein Publikum begeistern. Für eine Gesangstimme war ebenfalls gesorgt. Die Mezzo-Sopranin Isabel Stüber-Malagamba füllte den Saal mit ihrer starken Stimme aus. Operetten in den höchsten und tiefsten Tönen stellte Stüber-Malagamba eindrucksvoll dar.

Eine gute Prise Humor und ein Gewinnspiel

Zwischen den Stücken übernahm Martin Weller die Moderation. Mit einem umfangreichen Hintergrundwissen zur Musik und einer guten Prise Humor führte der Solotrompeter und Orchesterdirektor durch den Abend. Dabei kam auch das Publikum nicht zu kurz. So wurde ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt. „Derjenige, der sich auf die Bühne traut und ein Gedicht aufsagen kann, gewinnt drei CDs mit Symphonien von Beethoven“, lautete das Angebot von Weller. Nach kurzem Zögern traute sich ein Herr – und konnte mit einem Gedicht von Ludwig Erhardt überzeugen und den Gewinn mit nach Hause nehmen.

„Mit dem Konzert haben wir eine schöne Neujahrstradition geschaffen. Die Gäste sind zufrieden. Wir erreichen damit auch Leute außerhalb von unserem Verein“, zog Scheller ihre Bilanz zum Abend.

Ein besonderes musikalisches Highlight

Eine Ankündigung hatte Scheller noch an die Gäste. Zum 30-jährigen Jubiläum des Tags der Deutschen Einheit ist ein weiteres musikalisches Highlight geplant. Knapp 150 junge Musiker aus den Bremer und Leipziger Jugendsymphonieorchestern kommen in Gifhorn zusammen, um zusammen ein Konzert zum Besten zu geben. „Wir möchten die Jugend erreichen und ihnen die klassische Musik näher bringen“, erklärte Scheller. Weitere Informationen zum Programm des Kulturvereins gibt es im Internet unter www.kulturverein-gifhorn.de.

Von Joelle Hillebrecht