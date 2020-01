Simon Martin kommt um 0.43 Uhr zur Welt

Gifhorn

Ursprünglich hätte Simon Martin ein Weihnachtsbaby werden sollen. Doch offenbar hatte der neue Erdenbürger etwas anderes im Sinn. Und so kam er am Neujahrsmorgen in der Helios Klinik Gifhorn zur Welt – um 0.43 Uhr.

„Wäre der Kleine eine Dreiviertelstunde eher gekommen, also noch 2019, hätten wir mit 1305 Geburten genau so viele wie im Jahr 2018 gehabt“, sagt Oberarzt Rainer Bödecker. Doch Simon Martin kam später – und das gleich einige Tage. „Der eigentliche Geburtstermin war zu Weihnachten errechnet worden“, erzählt Vater Daniel Eilenberger (31). „Aber das brachte uns auch den Blumenstrauß für das Neujahrsbaby ein“, schmunzelt der Papa. Und bis Anfang Dezember ging die Familie noch davon aus, dass Mutter Elisabeth (33) ein Mädchen bekommen würde. „Aber dann hat eine Untersuchung gezeigt, dass es definitiv ein Junge wird.“ Kein Problem, denn nicht nur Mama und Papa, sondern auch die vierjährige Schwester Sarah freuten sich einfach auf das Baby.

Neujahrsgrüße haben nur abgelenkt

3970 Gramm wog Simon Martin bei der Geburt, und er war 55 Zentimeter groß. Und er machte sich am Silvesterabend bemerkbar, als die Jembker Familie beim Abendessen saß. „Wir sind dann nach dem Essen direkt los. Die Wehen wurden immer stärker, es ging dann auch schon direkt los“, so Daniel Eilenberger, der die tolle Unterstützung von Hebamme, Schwestern und Ärzten lobte.

„Die Handys vibrierten die ganze Zeit. Einige Leute hatten schon mitbekommen, dass wir im Krankenhaus sind. Andere wollten einfach nur einen Neujahrsgruß schicken. Aber das hat nur abgelenkt“, erzählt der Vater.

Bödecker legte noch die Geburtszahlen für 2019 vor. Von den 1304 Geburten wurden 29,3 Prozent mit Kaiserschnitten abgewickelt – ein Jahr zuvor waren es noch 31 Prozent. Auch die Zahl der Mütter, die über 40 Jahre alt sind, sank von vier Prozent im Jahr 2018 auf drei Prozent im Jahr 2019.

Von Thorsten Behrens