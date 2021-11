Neues Jagdgesetz: Das sagen die Wolfsberater im Kreis Gifhorn

In Niedersachsen leben derzeit 39 Wolfsrudel, zwei einzelne Tiere und ein Wolfspaar. Die Anzahl der Übergriffe auf Weidetiere stieg auf 230 in diesem Jahr an. Dafür zuständig waren gut 100 Wolfsberater. Im Kreis Gifhorn leben mittlerweile drei Rudel, eins in Ehra-Lessien, eins im Ringelah, eins ins Steinhorst.