Gifhorn

Die Förderung von L-Gas aus deutschen und niederländischen Quellen ist stark rückläufig und wird deshalb in Zukunft durch H-Gas ersetzt. Dafür ist auch in Stadt und Landkreis Gifhorn eine Anpassung der Heizungsanlagen nötig. Tausende Geräte wurden inzwischen umgerüstet. Den Energieversorger LSW kostet das Mammut-Projekt einen zweistelligen Millionen-Betrag.

Rund 30 Prozent der Haushalte in Deutschland würden bisher mit L-Gas („Low calorific gas“ mit niedrigem Brennwert) aus deutscher Produktion sowie Importen aus den Niederlanden versorgt, erläutert LSW-Sprecherin Susann Schröder. „Die Förderung aus diesen Quellen geht jedoch zurück“, so Schröder. H-Gas („High calorific gas“ mit höherem Methangehalt und folglich höherem Brennwert) werde hingegen weltweit gefördert, und die Reserven in dieser Qualität seien um ein Vielfaches größer, geht die LSW-Expertin auf den Grund für die Umstellung ein.

Mit der Umrüstung im Zeitplan

„Wir sind inzwischen seit fast drei Jahren mit dem Projekt befasst“, verweist Kollegin Birgit Wiechert auf einen Beschluss der Bundesregierung, der vorgibt, dass in Deutschland bis 2030 nur noch H-Gas angeboten werden soll. Im gesamten Netzgebiet der LSW seien im Vorlauf rund 56 400 Gasverbrauchsgeräte von Spezialisten erfasst worden. „Mehr als 53 300 Gasverbrauchsgeräte sind bereits auf die neue Gasqualität umgestellt“, führt Schröder aus. Mit dem Umstellungsprojekt liege man im Zeitplan. Die technischen Geräteumstellungen im gesamten Netzgebiet sollen durch die von der LSW beauftragten Monteure bis Ende November erledigt sein.

620 Anlagen sind für eine Umstellung auf das neue H-Gas zu alt

Es gibt jedoch auch Heizungsanlagen, die für das neue H-Gas nicht geeignet sind. Im gesamten Netzgebiet ließen sich bisher rund 620 Gasverbrauchsgeräte nicht umstellen. „Der Hauptgrund dafür ist, dass die Gerätehersteller aufgrund des Alters der Geräte keine Ersatzteile und Austauschdüsen mehr vorhalten“, so Schröder.

Mammut-Projekt: Für die Erfassung und Umstellung der Heizungsanlagen in Stadt und Kreis Gifhorn gibt die LSW rund 14 Millionen Euro aus. Quelle: Sebastian Preuß/Archiv

Für den Energieversorger LSW ist die Umrüstung der Heizungsanlagen eine teure Angelegenheit: Die geplanten Umstellungskosten belaufen sich laut Susann Schröder auf etwa 18 Millionen Euro.

Von Uwe Stadtlich