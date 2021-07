Gifhorn

Neuer Name, neue Aufmachung, bekannte Gesichter: Der alte Real- ist auch der neue Kaufland-Marktleiter. Uwe Baumann führt Erste Stadträtin Kerstin Meyer am ersten Kaufland-Tag durch den neuen Markt am Eyßelheideweg. Auch das 140-köpfige Team um Baumann ist das alte: „Jeder hat das Übernahme-Angebot angenommen.“ Dass sich im Markt während der beiden Schließ-Tage dennoch einiges getan hat, sieht der Kunde gleich beim Eintreten.

Wenn die neuen Klappen mit dem grün leuchtenden K hinter dem Kunden wieder zurück schwingen, steht er in der neuen Frischeabteilung. Obst und Gemüse sind am Eingang, nicht mehr mitten im Markt. Was der Real-Kunde an der Stelle vergeblich suchen dürfte, sind Großgeräte, Weißgeräte und Fahrräder. Das überlässt Kaufland den Partnern im Einkaufszentrum, die als Konzessionäre dabei bleiben, wie Manuel Fernandes, Verkaufsleiter bei Kaufland Nord, versichert. Andere Nonfood-Produkte sind jetzt ein paar Regale weiter zu finden.

Real ade, jetzt ist Kaufland da: Den Unterschied sieht der Kunde gleich am Eingang, wo jetzt die Frischeabteilung mit Obst und Gemüse ist. Quelle: Lea Rebuschat

Hinter der Wand der Obstabteilung, wo einst die Real-Elektro-Abteilung, Bücher und die Info waren, bleibt noch eine Lücke, die auf den ersten Blick nicht auffällt. Dort schafft Kaufland Platz für einen weiteren Fachmarkt, so Markus Puys von der Kaufland-Immobilienabteilung. Er hält sich noch bedeckt, auch was die Branche angeht. Die Verkaufsfläche schrumpft von etwa 6 700 bei Real auf 5 500 Quadratmeter bei Kaufland.

Ein paar Schritte weiter kommt der Kunde zur neuen Tchibo-Welt – nur jene im Stammmarkt Neckarsulm sei größer. Einmal links herum ist die neue Backabteilung, um die sich auch alles rund ums Frühstück von Kaffee bis Konfitüre gruppiert. Auch wegen des neuen Schwerpunkts Backwaren sei die Öffnungszeit jetzt um eine Stunde auf 7 Uhr vorverlegt, so Fernandes.

Neue Ära in Gifhorn: Nach 23 Jahren ist Real Geschichte, Kaufland hat übernommen und am Mittwoch zum ersten Mal geöffnet. Quelle: Lea Rebuschat

Es folgt die Fleischtheke, in der laut Fernandes Ware nicht unter der Tierhaltungsform drei über den Tresen geht. Die Tiefkühl- und Kühlabteilung mit Käse, Wurst und Co. ist an alter Stelle. Noch stehen dort improvisierte Schränke. Die neuen sollen Energie sparen.

Damit hat die Gruppe den weitgehend fertigen Teil durchschritten. Von Montag 0 Uhr bis Mittwoch 7 Uhr haben die Umbau-Fachleute und die Belegschaft durchgehend geackert, geschoben, geräumt. Auch in Nachtschichten. „Ich musste heute um 6.45 Uhr eine Durchsage machen, weil noch gepackt wurde“, sagt Fernandes. Eine Viertel Stunde später öffneten die Türen zum ersten Verkaufstag.

Was Kaufland in den kommenden Wochen noch alles erledigt

Der Umbau geht weiter. Die Frischeabteilung bekommt noch einen Sushistand. Richtig was laufen wird demnächst rund um den Getränkemarkt. Wasser, Limo, Bier und Spirituosen ziehen um, weiter in Richtung Kassen. Dafür rücken die Wurst- und Fleisch-Kühlschränke sowie Süßigkeiten und Chips weiter oder ganz in die jetzige Getränkeabteilung. Außerdem entsteht dort zur Logistik ein neuer Gang.

Abgebaut ist die Getränkekasse zu Gunsten eines fünften Leergut-Automaten. Auch den „Verkehr“ wird Kaufland in diesem Abschnitt anders regeln. „Wir werden hier eine neue Hauptgangführung bekommen“, sagt Baumann. Sie soll die Kunden besser zu den zwölf Kassen – eine weniger als vorher – leiten, vor denen es mehr Aufstellplatz gibt.

Darum funktionieren SB-Kassen bei Kaufland nicht

Man habe hochgerechnet, dass zwölf reichen, sagt Fernandes. Bei Bedarf könne man ohne Platzprobleme mit neuen Kassensystemen, bei denen die Verkäuferinnen Rücken an Rücken sitzen, aufstocken. Keine SB-Kasse? Baumann winkt ab. Bei dem für Kaufland typischen Einkaufsverhalten – die Wagen seien in der Regel voll – sei Selbstscannen sinnlos.

Bis Ende September will Kaufland die weiteren Umbauarbeiten – dann während des laufenden Betriebs – abgewickelt haben. Am 30. September ist die zweite Neueröffnung geplant.

Von Dirk Reitmeister