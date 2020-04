Neuer Wanderweg in Winkel: Nicht jeden freut’s

Winkel

Die Stadt Gifhorn plant die Umgestaltung des Wiesenpfades in Winkel in einen Wanderweg unter dem Motto „Auf den Spuren von Hermann Löns“. Am Montag begannen erste Arbeiten. Ralf Schmülling ist darüber verärgert: „In Corona-Zeiten gibt es doch Wichtigeres.“ Abgesehen davon, halte er es für „überflüssig“, den bei Reitern, Hundehaltern und Spaziergängern beliebten Weg zuzuschottern.

Der so genannte Wiesenpfad wird als Wanderweg „Auf den Spuren von Hermann Löns“ ausgebaut. Das Projekt wird über die Integrierte ländliche Entwicklung (ILE) mit 151 000 Euro gefördert. Der Wanderweg rund um Winkel führt auf fünf Kilometern durch die Gifhorner Schweiz, erklärt Annete Siemer, Pressesprecherin der Stadt.

Brücke wird versetzt

Sie nennt auch weitere Details: Der Wanderweg erhalte eine Wegweisung, Schautafeln und eine Sitzgruppe am Ortsrand von Winkel. Die Brücke über die Hehlenriede werde versetzt. Der Wanderweg werde nicht gepflastert, sondern mit einer wassergebundenen Schotterschicht befestigt. Baubeginn war am Montag, nächste Woche sollen die Bauarbeiten zur Umsetzung der Brücke erfolgen. Anfang Juni soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

