Neuer Nachrichten-Service: So kommt die AZ direkt auf Ihr Handy

Gifhorn

Ab jetzt keine wichtige Nachricht aus der Region mehr verpassen: Die AZ bietet ihren Leserinnen und Lesern von sofort an die Möglichkeit, aktuelle Meldungen direkt auf dem Handy zu empfangen. Dieser neue Service ist kostenlos – und die Anmeldung dazu ist kinderleicht. Hier erklären wir, was Sie tun müssen.

Ein schwerer Unfall auf der B4 in Gifhorn, dann ein langer Stau – und Sie stecken mittendrin. Sie haben sich Ihren Feierabend sicherlich anders vorgestellt. Wie gut wäre es doch, wenn Ihre Zeitung Sie vor dem Stau gewarnt hätte - und eine Ausweichroute vorgeschlagen hätten. Genau so kann es aber jetzt laufen, wenn Sie sich für den neuen, kostenfreien Service Ihrer AZ anmelden.

Wir informieren Sie über alles Wichtige

Wenn etwas Gravierendes in unserer Region passiert, informieren wir Sie direkt auf Ihrem Handy. Außerdem gibt es einmal am Tag eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten aus Gifhorn, dem Landkreis, Niedersachsen, Deutschland und der Welt gebündelt per Newsletter direkt auf Ihr Handy.

Lesen Sie auch

Alles, was Sie für unseren neuen Mobil-Service benötigen, ist außer dem Smartphone eine dieser gängigen Messenger-Apps: Wir bieten unsere Direkt-Nachrichten über die Apps Telegram und Notify an. An einer Umsetzung für den Facebook-Messenger arbeiten wir gerade. Die entsprechenden Programme können Sie über ihren App-Store herunterladen (in der Regel sind das der Google Play Store für Android-Geräte oder der Apple Store für iOS-Handys). Suchen Sie dazu einfach nach dem Namen der App und installieren Sie die App dann auf ihrem Handy. Dann müssen Sie sich nur noch für unseren neuen Service registrieren – und schon geht es los!

So funktioniert die Registrierung

Registrierung für Telegram:

1. Klicken Sie in der App Telegram auf der Startseite oben rechts auf die Lupe.

2. Suchen Sie anschließend nach: “AZ Aller-Zeitung”.

3. Nachdem Ihnen unser Kanal angezeigt wird, klicken Sie auf den Kanal-Namen und anschließend auf die Schaltfläche „Starten“ im unteren Bereich des sich neu öffnenden Fensters.

4. Abschließend werden Sie aufgefordert die Datenschutzerklärungen mit einem „ja“ zu bestätigen. Fertig!

Nachrichten auf Telegram erhalten: So registrieren Sie sich für unseren neuen Service. Quelle: Telegram/Screenshot/MMO-Montage

Ganz ähnlich funktioniert es bei Notify:

Suchen Sie den Kanal und aktivieren Sie das Angebot. Zuletzt bestätigen Sie die aktuellen Datenschutz-Bestimmungen mit einem „ja”.

Nun bekommen Sie alle wichtigen News aus der Region kostenfrei direkt auf Ihr Handy – ob beim Einkaufen, in der Mittagspause oder im Fußballstadion.

Wir sagen Ihnen künftig Bescheid

Dieser neue Nachrichten-Service ist gerade in Hinblick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen in Niedersachsen spannend. Welche Kandidatin, welcher Kandidat wird tatsächlich gewählt und entscheidet künftig, wie es in der Stadt Gifhorn weitergeht? Wer liegt am Wahlabend in der ersten Prognose vorn? Kommt es am Ende doch noch zur Stichwahl um den Spitzenposten im Rathaus? All das erfahren Sie mit den Messenger-Apps und unserem neuen Angebot aus erster Hand – und vor allen anderen.

Ihre Heimatzeitung hält Sie über diese und viele weitere Themen auch jetzt schon auf www.waz-online.de/gifhorn auf dem Laufenden – und wenn Sie wollen ab jetzt auch direkt auf Ihren Smartphones.

Von der AZ-Redaktion