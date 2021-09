Gifhorn

Knallende Sektkorken bei den Roten, Katerstimmung bei den Schwarzen: Die Wahl-Schlappe, die Landrat Dr. Andreas Ebel (CDU) bei der Stichwahl am Sonntag durch SPD-Herausforderer Tobias Heilmann erlitten hat, wirkt nach. Beide Parteien und ihre Kandidaten gehen mit dem Thema völlig unterschiedlich um.

„Ich gehe mit Motivation und Freude an die neue Aufgabe heran – aber auch mit Demut und Respekt“, ist Heilmann voller Tatendrang, um ab dem 1. November das Landratsamt im Schloss zu übernehmen. Nach einer kurzen Nacht, in der das gesamte Team seinen Wahlsieg kräftig gefeiert hat, traf er sich am Montagvormittag schon wieder mit seiner Landtagsfraktion. Erst im November werde das Plenum offiziell feststellen, dass er als Parlamentarier ausscheide, um die Aufgabe eines Hauptverwaltungsbeamten zu übernehmen, so der 45-Jährige. „Bis dahin gibt’s in Hannover noch viel zu tun“, verweist Heilmann unter anderem auf die Vorbereitung für den Landeshaushalt 2022/23.

Heilmann will schon Mitarbeiter-Gespräche führen

Trotzdem will sich der neue Landrat vor seinem Dienstantritt am 1. November schon Zeit in seinem Terminplan freischaufeln, um erste Kontakte mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung zu knüpfen. „Ich habe darum jetzt schon um ein Büro im Schloss gebeten“, so Heilmann, der bereits am Wahlabend im Rittersaal mit dem Ersten Kreisrat Dr. Thomas Walter das Gespräch gesucht hat.

SPD freut sich über mehrere Wahlsiege

„Wir sind der klare Wahlsieger“, strahlt SPD-Unterbezirkschef Philip Raulfs nach einer langen Partynacht, bei der kräftig auf den Erfolg angestoßen wurde. Nicht nur Heilmann habe es geschafft, verweist Raulfs auch auf SPD-Erfolge bei der Besetzung von Positionen von weiteren Hauptverwaltungsbeamten im Kreis. Mit Jannis Gaus (Samtgemeinde Isenbüttel), Henning Evers (Samtgemeinde Hankensbüttel) und Wieland Bartels (Samtgemeinde Brome) hätten junge Kandidaten gepunktet.

„Diesen Erfolg hat die ganze Partei erkämpft“, spricht Raulfs von einer „leidenschaftlichen Kampagne“. Als richtig habe es sich erwiesen, die Kandidatenkür für das Landratsamt ebenfalls gemeinsam anzugehen „und nicht in einem Hinterzimmer darüber zu entscheiden“. Trotz einer Materialschlacht sei es der CDU nicht gelungen, Ebel durchzuboxen.

19 Sitze für die SPD im Kreistag, nur noch 18 Sitze für die CDU: Raulfs kündigt Treffen und Telefonate mit allen Parteien – außer der AfD – an, um politische Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden. Er macht kein Hehl daraus, dass die Grünen ein Wunschpartner der SPD sind. „Mit denen hat es ja auch bereits erste Gespräche gegeben.“

Bundestrend schadet Kreis-CDU

Die Wahl-Schlappe hat CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers noch immer nicht verdaut, die Analyse für die schmerzhafte Niederlage steht noch aus. „Natürlich sind wir alle down und vieles, was über Jahre aufgebaut wurde, ist kaputtgegangen“, sieht Kuers eine Ursache auch im CDU-Bundestrend und dem „Laschet-Effekt“. „Wir müssen uns jetzt auf Sondierungsgespräche in den Kommunalparlamenten konzentrieren“, kündigt der CDU-Chef Verhandlungen mit allen Parteien an, „die sich in der Mitte bewegen“. Zudem gehe es um die Vorbereitung der Landtagswahl, die bereits im Herbst des kommenden Jahres stattfinde. Schon Anfang 2022 wolle die CDU Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren.

Zum Abschied einen Blumenstrauß: CDU-Chef Andreas Kuers (3.v.l) bedankt sich beim scheidenden Landrat Dr. Andreas Ebel für sein Engagement. CDU-Abgeordnete Ingrid Pahlmann (r.) ist im neuen Bundestag nicht mehr mit dabei. Quelle: Lea Behrens

Landrat Dr. Andreas Ebel war einen Tag nach seiner Wahl-Niederlage zu keiner weiteren Stellungnahme bereit.

In der Stichwahl gewann Heilmann am Sonntag mit 64,06 Prozent klar gegen Ebel (35,94 Prozent). Der CDU-Mann konnte seinen Erfolg aus dem Jahr 2014 nicht wiederholen: Damals setze er sich bereits im ersten Wahlgang mit rund 51 Prozent der Stimmen durch und trat die Nachfolge von SPD-Landrätin Marion Lau an.

Von Uwe Stadtlich