Neuer Corona-Impfstoff: Wann kommt Novavax in den Kreis Gifhorn?

Gifhorn

Mit dem neu zugelassenen Corona-Totimpfstoff Novavax stellen sich im Kreis Gifhorn gleich zwei zentrale Fragen: Kurbelt das Präparat nach klassischem Prinzip die Erstimpfungsquote bei jenen an, die den bisherigen mRNA-Stoffen nicht trauen? Und vor allem: wann? Beides kann der Landkreis Gifhorn noch nicht einschätzen.

Anfragen von Patienten nach Novavax? „Haben wir“, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt in Gifhorn und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Zwei- bis dreimal täglich fragten die Leute ihn selbst, seine Arzthelferinnen dürften noch mehr Gesprächsbedarf zu dem Totimpfstoff abarbeiten, schätzt er. Auch sein Kollege Dr. Ernst Backer kennt einige Patienten, bei denen er mit Novavax noch Erstimpfungen ansetzen könnte. „Ich denke, dass ich da ein paar habe.“

Erste Adresse Stützpunkt oder Mobile Impfteams: Doch wann der Landkreis Gifhorn Novavax bekommt, weiß er noch nicht. Quelle: Lea Behrens Archiv

„Das Land Niedersachsen bekommt in einem ersten Schritt 170 000 Impfdosen“, teilt Friederike Steemann vom Landratsbüro auf AZ-Anfrage mit. „Wie viele davon auf den Landkreis Gifhorn entfallen, ist nicht genau bekannt. Die Berechnung ist in der Vergangenheit je nach Bevölkerungszahl und den entsprechenden Verpackungseinheiten erfolgt.“

Priorität für Beschäftigte in der Pflege

Interessierte müssen sich per Hotline auf einer landesweiten Warteliste registrieren, Priorität haben Beschäftigte in jenen Pflegeberufen, in denen ab 15. März eine Impfpflicht gilt. Doch wann der Impfstützpunkt oder die Mobilen Impfteams im Kreis Gifhorn die ersten Novavax-Spritzen aufziehen, weiß Steemann noch nicht: „Noch ist nicht bekannt, wann genau der Landkreis die erste Lieferung bekommen wird.“ Das Land gehe davon aus, den Impfstoff Ende Februar zu erhalten.

Ehlers rechnet damit, dass die niedergelassenen Ärzte erst im März oder April erste Lieferungen dieses Impfstoffs bekommen dürften. Das ist seinem Kollegen Dr. Carsten Gieseking, Hausarzt in Müden und Sprecher des Hausärzteverbandes, nicht schnell genug. Und wieder einmal ärgert er sich auch darüber, dass wie vor einem Jahr bei Biontech und Co. die niedergelassenen Ärzte hintenan stehen müssen. „Unverschämtheit, dass das nur an die Impfzentren geht.“

Hausarzt: Novavax kommt zu spät – müssen Impflücke jetzt füllen

Denn wie seine Kollegen ist Gieseking davon überzeugt, dass es noch einige Ungeimpfte gibt, die genau auf diesen Totimpfstoff warten, der wie Grippeschutzimpfstoffe nach einem bewährten Prinzip funktioniert. Es bringe nichts, wenn Novavax erst im Frühjahr komme. Die Impflücke müsse man jetzt füllen. Wen man mit mRNA-Impfstoffen erreichen könne, habe man inzwischen erreicht. „Die Impffreude hat insgesamt sehr nachgelassen.“

Darum gibt es keine Impfquote auf den Kreis Gifhorn bezogen

Welchen Effekt Novavax auf die hiesige Erstimpfungsquote haben dürfte, vermag der Landkreis nicht einzuschätzen. Steemann: „Das ist nicht zu beziffern, da es keine valide Impfquote für den Landkreis Gifhorn gibt.“ Impfungen seien nicht an den Wohnort gebunden, jeder könne sich auch bei seinem Arbeitgeber außerhalb des Kreisgebiets oder in einem auswärtigen Impfzentrum die Dosis abholen und falle damit nicht unter die Gifhorner Quote – sondern gehe in die Landesstatistik ein.

Von Dirk Reitmeister