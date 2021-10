Gifhorn

Für Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, soll es mit dem am 8. Oktober vom Bundesrat beschlossenen neuen Bußgeldkatalog deutlich teurer werden. Jetzt sind noch ein paar Formalien abzuhaken, voraussichtlich Mitte November wird die neue Regelung dann in Kraft treten. Und das sagen Gifhorner Verkehrsexperten dazu.

Für Lutz Dietrich von der Kreisverkehrswacht steht fest: Die Erhöhungen bei Tempoverstößen sind gerechtfertigt. „Bei den niedrigen Bußgeldern in Deutschland richtet sich doch kaum einer danach“, sagt er. Sowohl inner- als auch außerorts wird es künftig in den meisten Fällen doppelt so teuer wie bisher, wenn Autofahrer das Gaspedal zu sehr durchtreten. Die höchste Stufe liegt hier übrigens bei 70 Kilometern mehr in der Stunde als erlaubt – wofür die Bußgelder allerdings nicht verdoppelt wurden. Bisher kostete dieser Verstoß innerorts 680 Euro, jetzt 800 Euro. Außerorts waren es bisher 600 Euro, künftig werden 700 Euro fällig.

Rettungsgassen sind notwendig, um Leben zu retten

Und auch, wenn bei Staus auf Autobahnen keine Rettungsgasse gebildet wird, ist Lutz Dietrich für hohe Strafen. Das wird wie bisher 200 Euro kosten und zwei Punkte in Flensburg geben, neu ist aber ein einmonatiges Fahrverbot. Und neu ist auch ein Bußgeld für diejenigen Autofahrer, die in die Rettungsgasse einfahren. Bisher gab es dort kein Bußgeld, künftig kostet es mindestens 240 Euro, zwei Punkte und einen Monat Fahrverbot. „Gut so. Denn Rettungsgassen sind notwendig, um Leben zu retten.“ Differenzierter sieht er das beim falschen Halten oder Parken. Einige höhere Bußgelder, auch hier wurden die Beträge in der Regel verdoppelt, seien in Ordnung. Für Halten oder Parken an Bushaltestellen oder auf Radwegen zum Beispiel. Aber nicht beim Parken in der zweiten Reihe. „Das trifft doch nur Paketdienste. Die haben aber keine andere Wahl. Da sollte es eine Ausnahme geben.“

Bald gilt: Zwei Mund-Nasen-Schutze gehören in den Verbandskasten Mit der Neuauflage des Bußgeldkatalogs für den Straßenverkehr hat die Pflicht, künftig zweimal Mund-Nasen-Schutz im Kfz-Verbandskasten mitzuführen, nicht viel zu tun. Kommen wird diese Pflicht wohl trotzdem – und sie wird auch nach dem Ende der Corona-Pandemie gelten. Im Gespräch ist derzeit eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die im Jahr 2022 in Kraft treten soll. Dort ist auch geregelt, dass ein Verbandskasten ins Auto gehört – und dort hinein dann nach der Überarbeitung des Regelwerks auch zwei Masken. Wer derzeit keinen oder einen unvollständigen oder einen abgelaufenen Verbandskasten dabei hat und erwischt wird, muss mit einem Bußgeld in Höhe von fünf Euro rechnen. Wie teuer es nach der neuen Straßenverkehrsordnung wird, bleibt abzuwarten.

Appell auch an die Radfahrer

Dass nicht nur Autofahrer bei Fehlverhalten mit höheren Bußgeldern zu rechnen haben, sondern auch Radfahrer, findet Lutz Dietrich gerecht. Denn: „Die allermeisten Radler verhalten sich zwar richtig. Aber einige fahren ohne Beachtung jeglicher Regeln. Bei manchen hat man sogar das Gefühl, das machen sie demonstrativ.“ Zudem gehe auch von Radfahrern eine Gefahr aus. „Das Hauptproblem sind Radler, die in der falschen Richtung auf dem Radweg fahren. Dadurch werden die meisten Rad-Unfälle verursacht“, sagt er. Er appelliert an Radler, Autofahrer und Fußgänger gleichermaßen: „Es scheint zuzunehmen, dass jeder Verkehrsteilnehmer nur sich selbst sieht. Aber der Verkehr funktioniert nur, wenn alle gemeinsam dafür sorgen und Rücksicht auf die anderen nehmen.“

Höhere Strafen auch für Radfahrer, beispielsweise, wenn sie auf einem Gehweg fahren oder falsch auf einem Radweg? Bisher wurden da meist zehn Euro fällig, jetzt sind es 55 Euro – bis zu 100 Euro sogar, wenn es zu Sachbeschädigungen oder Behinderungen kommt. „Ich finde das gut“, sagt Wolfgang Harder, Vorsitzender des Kreisverbandes des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs und Radverkehrsbeauftragter des Landkreises. Denn auch ein Teil der Radfahrer würde sich falsch verhalten, und einige davon „bekommt man nur über das Geld.“ Eine Abzocke sieht Harder in den höheren Gebühren aber nicht. „Das dient dem Schutze aller, auch der Radfahrer“, betont er.

Mit dem Fahrrad unterwegs: Auch hier drohen für Fehlverhalten jetzt erheblich gestiegene Bußgelder. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Die Stadt kontrolliert wie bisher

Die Stadt Gifhorn ist für den ruhenden Verkehr zuständig – also im Bereich Halten beziehungsweise Parken. „Sobald die neuen Bußgeldsätze gesetzlich in Kraft getreten sind, müssen wir sie auch anwenden“, macht Annette Siemer, Pressesprecherin der Stadt Gifhorn klar, dass es keine Übergangsphase geben wird, in der die neuen Bußgelder noch nicht angesetzt werden. Vermehrte Kontrollen soll es aber nicht geben, um die höheren Bußgelder möglichst stark abzuschöpfen. „Die Stadt Gifhorn wird in demselben Umfang weiter kontrollieren, wie bisher. Der Fachbereich Ordnung macht die Kontrolltätigkeit nicht von der Bußgeldhöhe abhängig.“ Der Erlös aus den entsprechenden Bußgeldern betrug im vergangenen Jahr für die Stadt übrigens 145 460 Euro. In diesem Jahr sind es bisher 102 500 Euro. Die Stadt geht aber davon aus, dass die Einnahmen bei dem Ergebnis von 2020 liegen werden.

Von Thorsten Behrens